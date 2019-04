Povratak Nelsonova lanca zapeo na kamenu

Prvo su na njega “zaboravili”. Šest je mjeseci stajao u skladištu građevinske tvrtke P. G. P., koja je prošlo ljeto obnavljala Kamenita vrata. A onda su ga, nakon što je Večernji list digao buru, pišući o tome kako je Nelsonov lanac nestao, naglo “pronašli”. U rekordnom roku ostavština irskog grofa Lavala Nugenta prevezena je na restauraciju u Ljevaonicu umjetnina zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti.

Pregledala ga je komisija koju su činili pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika Stipe Tutiš, voditelj Ljevaonice umjetnina Željko Mačešić te akademski kipar i restaurator Slaven Miličević. Obnova će biti gotova vrlo brzo, do travnja zasigurno, govorilo se tada, uz uvjet da sve bude po planu, bez prepreka. Jer, kako je objasnio Mačešić, restauriranje starih predmeta kompleksan je posao koji zahtijeva puno papirologije i usuglašavanje sa Zavodom za zaštitu spomenika o svakom detalju, pa čak i o nijansi neke boje.

VIDEO Nelsonov lanac na restauraciji u Ljevaonici umjetnina:

U svibnju u Opatičkoj?

No do prvih je prvih problema, neslužbeno doznajemo, došlo čim su počeli s restauracijom stupa koji povezuje Nelsonov lanac s kućom u Opatičkoj 2, uz koju je stajao. Utvrdili su da je u izrazito lošem stanju pa su njegov donji dio odlučili “izliječiti” izvlačenjem soli i svih nečistoća te raznim kemijskim postupcima. Taj je proces pri kraju, ali još se nisu “bacili” na gornji dio, za koji su shvatili da će ga morati zamijeniti. No stup se sastoji od kamena pješčenjaka koji se ne eksploatira već 20 godina pa ga je ekipa iz Ljevaonice tražila “uzduž i poprijeko”. Išli su od klesara do klesara, no takav kamen nigdje nisu našli. A poanta je restauracije da se sačuva izvorni izgled starine.

– Kao zamjenski kamen pronađen je bihacit, nazvan po gradu Bihaću, koji leži na njegovim velikim naslagama, no sad još čekamo da stručnjaci iz Zavoda za zaštitu spomenika potvrde da se može koristiti. Ako ga odobre, onda nam ne preostaje još puno posla. Nadamo se da će dobiti zeleno svjetlo jer vrh, odnosno “kapa” stupa, također nije od originalnog kamena – govori kipar Slaven Miličević.

Zavod za zaštitu spomenika, ističe Dinko Bilić, pročelnik Ureda za izgradnju grada, materijal bi trebao verificirati u roku desetak dana, a nakon odobrenja, završetak restauracije i montaža lanca očekuje se za tri tjedna.

Sa slavnog broda Victory

Lanac, podsjetimo, potječe s broda HMS Victory, zvijezde pobjedničke bitke kod Trafalgara u kojoj je poražena Napoleonova vojska, a njime je zapovijedao admiral Horatio Nelson, po kojemu je i nazvan. Krajem 19. stoljeća uz kuću u Opatičkoj 2 postavio ga je Albert Nugent, u vrijeme dok je uglovnica bila u vlasništvu njegove obitelji. Učinio je to nakon smrti oca, grofa Lavala Nugenta, strastvenog skupljača umjetnina i rođenog Irca koji je kao austrijski vojskovođa došao u našu zemlju i ostao ovdje živjeti.

Artefakt gotovo sigurno potječe s broda Victory, kazao je povjesničar umjetnosti Robert Kavazović, unatoč tome što nema pismenih dokaza.

– Postoje zapisi da su se Nugent i Nelson sastajali pa je vjerojatno tako grof došao do njega – istaknuo je Kavazović.

Nelson je poginuo upravo na brodu Victory, i to u završnom dijelu bitke, a danas brod stoji u luci u Portsmouthu kao mornarički muzej.