Nelsonov lanac vraća se na svoje staro mjesto

Stajao je u skladištu građevinske tvrtke P. G. P. punih šest mjeseci. Radnici koji su ljetos obnavljali Kamenita vrata, tvrdi komisija koja je jučer u Ljevaonici umjetnina Akademije likovnih umjetnosti, kamo je stigao u utorak, pregledala tzv. Nelsonov lanac, čuvali su ga dobro. A možda bi se kod njih “zadržao” i dulje da nije bilo Večernjakova teksta koji je podigao buru u javnosti pa se u potragu za lancem, među ostalima, uključilo i Ministarstvo kulture.

Ostavština irskog grofa Lavala Nugenta sve je te mjesece bila izgubljena, a stanari Opatičke 2, na čijoj je zgradi lanac stajao, čak su posumnjali da je ukraden. Jer nakon što su ga radnici lanjskog rujna prepilili i odnijeli, više ga vidjeli nisu. A i prestao se spominjati pa su se s razlogom pobojali da i neće.

Kamen treba “liječiti”

No lanac će se vratiti na staro mjesto, uvjerava Stipe Tutiš, pročelnik Zavoda za zaštitu spomenika, koji je s voditeljem Ljevaonice Željkom Mačešićem te akademskim kiparom i restauratorom Slavenom Miličevićem bio u komisiji koja ga je pregledala. Gradu je, kaže, stalo da se taj važan element stare zagrebačke jezgre ponovno postavi uz zgradu na uglu Opatičke i Kamenite ulice, s obzirom na to da su na njega navikli stanovnici metropole, a i atrakcija je za turiste.

– Lanac je skinut pod nadzorom konzervatora, a u obnovu će tek nakon što Zavod odobri elaborat i izda nalog za radove – ističe Tutiš. Elaborat će izraditi Ljevaonica, odnosno kipar Slaven Miličević, a poanta je da se sačuva izvorni izgled.

[video: 29268 / ]

– Treba vidjeti u kojem je stanju kamen od kojeg je napravljen stup koji povezuje lanac s kućom. Iz njega se trebaju potom izvući sve nečistoće i mora ga se “liječiti” te s pomoću posebnih kemijskih sredstava učvrstiti. Nešto ćemo morati i mijenjati, ima dijelova koji su napukli – kaže Miličević.

Morat će dizati kocke

Lanac, podsjetimo, potječe s broda HMS Victory, zvijezde pobjedničke bitke kod Trafalgara u kojoj je poražena Napoleonova vojska, a njime je zapovijedao admiral Horatio Nelson, po kojemu je i nazvan. Kada će ga Zagrepčani i turisti ponovno vidjeti na starome mjestu, ovisi pak o kompleksnosti konzervatorsko-restauratorskih radova. U dobrim je rukama, kaže Mačešić, jer je kipar Miličević odradio 60-ak restauracija zaštićenih kulturnih dobara, što pokretnih, što nepokretnih, Ljevaonica više od 150, a surađuju na takvim poslovima već 20 godina.

[video: 29328 / ]

– Restauriranje starih predmeta kompleksan je posao koji zahtijeva i puno papirologije. Moramo se usuglasiti sa Zavodom za zaštitu spomenika čak i oko nijansi neke boje – objašnjava Mačešić.

Lanac je, dodaju, manje kompleksan za restauraciju od stupa, a karike koje su ostale na zgradi na uglu Kamenite i Opatičke obnovit će na licu mjesta jer je to jednostavnije nego da se sve izvlačilo iz palače. Morat e tako ponovno dizati i kocke kojima su nedavno popločili Kamenitu ulicu, no to neće, zaključuje Tutiš, zahtijevati opsežne radove.