Skandal u Zagrebu: Kamo je nestao Nelsonov lanac?

Na hrpi na tlu uz kuću na uglu Kamenite ulice i Opatičke. Tako je posljednji put kad je viđen izgledao tzv. Nelsonov lanac, koji je prikačen na fasadu u Kamenitoj stajao više od stotinu godina. Sve do prošlog ljeta, kada su obnavljali Kamenita vrata.

U završnoj fazi rekonstrukcije, pri izmjeni instalacija, lanac je skinut i otada ga Zagrepčani koji žive ili rade u staroj gradskoj jezgri više nisu vidjeli. Kao trag ostalo je tek nekoliko karika na dva dijela palače sagrađene 1840. na gradskom bedemu prema projektu Aleksandra Brdarića za vlasnika Alojzija Frigana, zagrebačkog gradonačelnika.

Velika izložba u Dublinu

Lanac je ondje krajem 19. stoljeća postavio Albert Nugent, u vrijeme dok je uglovnica bila u vlasništvu njegove obitelji. Učinio je to nakon smrti oca, grofa Lavala Nugenta, strastvenog skupljača umjetnina i rođenog Irca koji je kao austrijski vojskovođa došao u našu zemlju i ostao ovdje živjeti. Laval Nugent, među ostalim, bio je i osnivač prvog muzeja u Hrvatskoj, Museuma Nugent, koji je smjestio na gradinu Trsat iznad Rijeke, jedan od svojih posjeda. Upravo je grof Nugent lanac donio u Zagreb, a još živi predaja kako je on bio dijelom broda HMS Victory. Njime je 1805. zapovijedao admiral Horatio Nelson u slavnoj bitki kod Trafalgara u kojoj je Britanija pobijedila Napoleonovu flotu. Nelson je poginuo upravo na tom brodu, koji danas stoji u luci u Portsmouthu kao mornarički muzej.

Kako je lanac došao u ruke grofa Nugenta, nije poznato, no činjenica je da nije vraćen na svoje gornjogradsko mjesto ni šest mjeseci po završetku obnove Kamenitih vrata. Predmet povijesne vrijednosti, kazao je tijekom te obnove donedavni pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika Silvije Novak, sklonjen je kako se ne bi oštetio i odnesen na restauraciju. Na upit kakva je sudbina lanca njegov nasljednik, aktualni pročelnik Stipe Tutiš odgovorio nam je pak tek kako će nakon obnove biti vraćen zajedno s kamenim stupom koji je ondje stajao. O restauraciji se, napomenuo je, brine Gradski ured za prostorno uređenje, a njegov nam je pročelnik Dinko Bilić rekao da lanac još nisu ni počeli obnavljati.

– U tijeku je postupak ugovaranja radova na održavanju spomenika na području Zagreba te će se nakon sklapanja ugovora hitno započeti s izradom potrebnog elaborata, a potom i s obnovom. Vrijeme obnove predmeta, a time i njegovo vraćanje na prvotnu lokaciju, uvelike ovisi o opsegu restauratorsko-konzervatorskih radova koji će se utvrditi nakon izrade elaborata – kazao je Bilić.

No na pitanje gdje je trenutačno pohranjen vrijedan predmet nisu odgovorili ni iz jednog ni iz drugog gradskog ureda. Poslali smo i treći upit, tražeći konkretan odgovor gdje je lanac, no on zasad nije stigao. Provjerili smo i u ustanovama u kojima bi lanac mogao biti, no nisu ga vidjeti ni u Muzeju grada Zagreba ni u Hrvatskom povijesnom muzeju. Ne stoji ni u Hrvatskom restauratorskom zavodu, a ništa o njemu ne znaju ni u Arheološkom muzeju koji čuva predmete otkupljene od nasljednika grofa Nugenta koji su doneseni u više od 80 kovčega. Njegova zbirka upravo se predstavlja velikom izložbom u Dublinu, a potom će je Arheološki muzej prezentirati i u drugim gradovima Irske.

Traže ga i turisti

A da tzv. Nelsonov lanac koji je ostao za feldmaršalom možda više nikada neće doći na svoje staro mjesto, boje se stanari Opatičke 2, koji su danas suvlasnici uglovnice.

– Oni su i vlasnici lanca, a kažu da ih nitko nije ništa pitao kad su ga skidali. Mjesec dana nakon toga čuli smo i da je lanac ukraden – kaže Marko Majnarić, voditelj kavane Lav, koja se nalazi u zgradi na uglu Kamenite i Opatičke. Svako malo netko za njega pita, dodaje i Andromahi Keglević, koja radi u ljekarni preko puta, pa čak i stranci, kojima je Gornji grad obavezna stanica u obilasku.

– Lanac je dio turističkih brošura, nadamo se da će ga vratiti – zaključuje A. Keglević.

