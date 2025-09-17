Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
U ZVJEZDARNICI

Popularno predavanje u Zvjezdarnici Zagreb: Naučite sve o dronu koji će tražiti znakove života na Saturnovu mjesecu

NASA
Autor
Hana Ivković Šimičić
17.09.2025.
u 11:11

Predavanje će biti posvećeno istraživanju Titana, najvećeg Saturnova mjeseca, te projektu Dragonfly - dronu veličine automobila koji će letjeti stotinama kilometara po Titanu u potrazi za tragovima života

Večeras će se u prostorijama Zvjezdarnice Zagreb, Opatička 22, s početkom u 20 sati održati popularno predavanje ”DRAGONFLY – put iz romana naučne fantastike“. Predavač je Zoran Kahrić, Space Systems Engineer, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, USA, a ulaz je slobodan. 

Predavanje će biti posvećeno istraživanju Titana, najvećeg Saturnova mjeseca. Od našeg je veći za 50 posto, te ima gustu atmosferu. Na površini mu teku rijeke, ima jezera, duboke oceane, padaju kiše, a postoje i velike pješčane dine. Na prvi pogled izgleda izvrsno mjesto za godišnji odmor, no razočarava činjenica da su rijeke od tekućeg metana, atmosfera je 95  posto dušik, a temperatura čak -180C.

Dragonfly, o kojem će se voditi predavanja, dron je veličine automobila koji će letjeti stotinama kilometara po Titanu u potrazi za tragovima života. Bušit će površinu, analizirati uzorke atmosfere, u potrazi za životom, a budući da je Titan vrlo daleko od Sunca i atmosfera je vrlo gusta, sva energija za pokretanje drona će dolaziti od radioizotopnog nuklearnog generatora.

Projekt je financiran od NASA-e, i sagrađen u Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. Cijeli project bi trebao koštati oko 4 milijarde američkih dolara. Lansiranje je planirano za ljeto 2028. a slijetanje na Titan 2034. godine. Predavač Zoran Kahlić radi na Dragonfly projektu kao inženjer na testiranju i integraciji, a o projektu će govorit s tehničke i osobne strane. Prije APL-a Zoran je radio 20 godina na mnogim NASA projektima, od James Webb teleskopa do ICESat-2, te je nakon predavanja voljan odgovoriti na sva pitanja.

Ključne riječi
zvjezdarnica titan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

PREDSTAVLJENE TRI KNJIGE

Dupkom puna dvorana u Sesvetama: Otvorena izložba Ivana Lovrenčića uz kajkavsku poeziju Domjanića, Galovića i Paljetka

Kajkaviani u Zelenim plavim Sesvetama posebnu su dimenziju dali glumac Adam Končić koji je recitirao Domjanićevu, Paljetkovu i Galovićevu poeziju a mladi glazbenici Glazbene škole Zlatka Grgoševića – Martha Rajčević i Jan Hermeščec, su na radost razgaljenih posjetitelja izvodili pjesme Dragutina Domjanića uglazbljene od Vlahe Paljetka, Kalinskog i Tacilika

Učitaj još