Popularno predavanje u Zvjezdarnici Zagreb: Naučite sve o dronu koji će tražiti znakove života na Saturnovu mjesecu

Večeras će se u prostorijama Zvjezdarnice Zagreb, Opatička 22, s početkom u 20 sati održati popularno predavanje ”DRAGONFLY – put iz romana naučne fantastike“. Predavač je Zoran Kahrić, Space Systems Engineer, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, USA, a ulaz je slobodan.

Predavanje će biti posvećeno istraživanju Titana, najvećeg Saturnova mjeseca. Od našeg je veći za 50 posto, te ima gustu atmosferu. Na površini mu teku rijeke, ima jezera, duboke oceane, padaju kiše, a postoje i velike pješčane dine. Na prvi pogled izgleda izvrsno mjesto za godišnji odmor, no razočarava činjenica da su rijeke od tekućeg metana, atmosfera je 95 posto dušik, a temperatura čak -180C.

Dragonfly, o kojem će se voditi predavanja, dron je veličine automobila koji će letjeti stotinama kilometara po Titanu u potrazi za tragovima života. Bušit će površinu, analizirati uzorke atmosfere, u potrazi za životom, a budući da je Titan vrlo daleko od Sunca i atmosfera je vrlo gusta, sva energija za pokretanje drona će dolaziti od radioizotopnog nuklearnog generatora.

Projekt je financiran od NASA-e, i sagrađen u Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. Cijeli project bi trebao koštati oko 4 milijarde američkih dolara. Lansiranje je planirano za ljeto 2028. a slijetanje na Titan 2034. godine. Predavač Zoran Kahlić radi na Dragonfly projektu kao inženjer na testiranju i integraciji, a o projektu će govorit s tehničke i osobne strane. Prije APL-a Zoran je radio 20 godina na mnogim NASA projektima, od James Webb teleskopa do ICESat-2, te je nakon predavanja voljan odgovoriti na sva pitanja.