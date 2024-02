Popularni zagrebački festival ove godine na novoj lokaciji, u prodaji su prve ulaznice

Kako živjeti održivije glavna je nit vodilja u programu četvrtog izdanja Greencajt festivala, najveće regionalne manifestacije posvećene praksama za ekološki osviještenu budućnost. Trodnevna međunarodna konferencija održat će se od 22. do 24. svibnja na Velesajmu, a u paviljonu 13 okupit će više od 80 govornika iz 10 zemalja.

– Pretjerana konzumacija direktno je suprotstavljena konceptu održivosti bez obzira na to je li riječ o hrani, modi, proizvodima s plastičnom ambalažom ili tehnologiji. Sve to dovelo nas je do neodrživog modela kojem moramo stati na kraj. Cilj ovog festivala educiranje je javnosti i promicanje ideje kako je živjeti zelenije i održivije jedan od ključnih koraka prema optimističnijoj budućnosti – poručio je direktor festivala Vinko Filipić.

Greencajt će, kao i svake godine, okupiti brojne domaće i svjetske stručnjake koji aktivno promiču, djeluju i kreiraju održivu budućnost. Uz brojna predavanja, panele i radionice, istaknut će se zanimljiva iskustva, uspješne prakse te komentirati nadolazeće trendove u domeni zelene ekonomije i društva. Četvrto izdanje najvećeg regionalnog održivog festivala predstavlja i novi vizualni identitet

U prodaji su trenutačno i "blind bird" ulaznice koje je do 5. ožujka moguće nabaviti na službenoj stranici događanja. Dodatne informacije dostupne su na službenim stranicama Greencajta.

