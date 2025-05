Popularni festival vraća se na plato Gradec: Od 12. lipnja gušta se u delicijama, koktelima i bezvremenskim hitovima

Mnogima omiljeni Baš Naš festival vraća se 12. lipnja i to na jednu od najljepših lokacija u metropoli, na plato Gradec. Program otvaranja vratit će posjetitelje u 2000-e velikim pop hitovima s početka tisućljeća. – Plato Gradec postat će pozornica za brojne hrvatske DJ-eve kao i za gostovanje brojnih poznatih glazbenih programa, od najpoznatijeg RNB Confusiona, preko popularnog Taking The Trash Out i KPP koncepta do tematskih večeri poput Abba x Mama Mia ili Best of Eurovision. U prijevodu, ove će se sezone plesati više no ikad – najavljuju organizatori.

Pod parolom „sunset“, uživat će se ondje i u lounge zonama koje će ovog proljeća zaživjeti u posebnim bojama i produkcijskim rješenjima, a Baš Naš ponudit će i odličnu gastronomsku ponudu na koju su gosti itekako navikli. Street food uspješnice, popularne azijske delicije, domaći specijaliteti te inovativni, posebno kreirani zalogaji tek su dio ponude baš kao i neizostavni kokteli i signature pića po kojima je ovaj šareni festival poznat.

– Dobri afterwork partiji u radnom tjednu, obiteljski „izleti“ u grad ili uvod u noćne izlaske vikendom? Kojoj god skupini pripadali, plato Gradec bit će odgovor, jer ovogodišnji program kreiran je za sve generacije. Nema dvojbe da će se Zagrepčani i brojni ostali posjetitelji kao i velik broj turista ove godine družiti, zabavljati i uživati u ovom gornjogradskom izdanju sve do 6. srpnja – poručuju.