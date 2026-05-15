Grad Zagreb unajmit će tri kata zgrade u Vukovarskoj za 40.000 eura mjesečno. Ovo je razlog

Nakon što je prošli mjesec potpisao ugovor o zakupu zgrade u Banjavčićevoj ulici za 60.000 eura mjesečno kako bi sve kancelarije Ureda za obrazovanje mogle poslovati na jednom mjestu, Grad Zagreb nastavlja sa objedinjenjem radnih mjesta svojih ureda. Ovog puta u zakup će uzeti tri kata zgrade u Ulici grada Vukovara 274, a mjesečni će troškovi, uključujući režije i naknade, iznositi 55.000 eura plus PDV.

Dokument kojim se traži odobrenje Gradske skupštine za sklapanje ugovora nalazi se na dnevnom redu nadolazeće sjednice, a u njemu se objašnjava i zašto se ide u zakup. Kako kažu u Gradu, djelatnici Gradskog ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu Grada Zagreba trenutačno su razmješteni na pet različitih lokacija, pa je poslovanje resora jako otežano. Kako bi svi mogli raditi na istom mjestu, zakupit će se tri kata poslovne zgrade u Vukovarskoj, ukupne površine 2371 kvadrata, a zakupnina će iznositi će 40.312 eura mjesečno plus PDV. Tom iznosu valja pridodati još akontaciju za troškove održavanja u iznosu od 7113 eura te troškove režija od 8299 eura mjesečno. Sve zajedno, riječ je o oko 55.000 eura bez PDV-a.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora se sklapa na određeno vrijeme od pet godina, počevši od 1. srpnja 2026. – Grad Zagreb će zakupljeni poslovni prostor koristiti za obavljanje uredske djelatnosti Gradskog ureda zbog potrebe smještaja djelatnika koji su trenutno smješteni na pet različitih lokacija (Trg Stjepana Radića 1, Avenija Marina Držića 4, Avenija Dubrovnik 15, Avenija Dubrovnik 10 i Ulica Pavla Šubića 38).

Donošenjem predloženog zaključka o zakupu poslovnog prostora, ispunile bi se pretpostavke za smještaj i rad Gradskog ureda na jedinstvenoj lokaciji. Pored navedenog, objedinjavanjem prostora ureda ukinula bi se tri postojeća zakupa u poslovnim prostorima na lokacijama Avenija Marina Držića 4, Avenija Dubrovnik 15 i Avenija Dubrovnik 10 – ističu u Gradu.