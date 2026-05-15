OBAVIJEST ZET-A

Nemojte zaboraviti! Za vikend obustava tramvaja kroz veliki dio Zagreba, promjena utječe na čak 12 linija

Zagreb: U prometu već deset novih niskopodnih tramvaja
15.05.2026.
u 15:30

Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će četiri izvanredne autobusne linije

Veliki dio Zagreba ovog će vikenda biti bez tramvaja, a razlog su radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina, koja strujom opskrbljava širi i uži centar metropole. U ZET-u javljaju da će u subotu i nedjelju biti obustava tramvajskog prometa  Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Držićeve, zatim Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga i kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja.

Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama (31, 32, 33 i 34) umjesto tramvaja, voziti autobusi. Ovo su nove, obilazne trase tijekom vikenda: 

Linija 2: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara - Savišće
Linija 4: Kvaternikov trg - Maksimirska - Dubec
Linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak
Linija 6: Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Zapruđe
Linija 9 (kružno): Ljubljanica - Glavni kolodvor - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Ljubljanica   
Linija 12: Ljubljanica - Savska - Savski most
Linija 14: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Zapruđe
Linija 17 (kružno): Prečko - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Savska - Prečko

Grafički prikaz mreže tramvajskih linija provjerite na www.zet.hr. Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će četiri izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626.

Nove pokretne stepenice i dalje putuju oko svijeta prema Importanne centru: Proradit će na ljeto, saznali smo i kad stižu u Zagreb
Zagreb: U prometu već deset novih niskopodnih tramvaja
1/8

Linija 623 (Glavni kolodvor - Kvaternikov trg): Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) - Trg kralja Tomislava - Ulica Pavla Hatza - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg. U povratku: Kvaternikov trg - Vlaška - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor
Linija 624 (Kvaternikov trg - Zapruđe): Kvaternikov trg (peron 7 - linija 216/276) - Ulica kralja Zvonimira - Ulica Pavla Šubića - Avenija Marina Držića - Most mladosti - Zapruđe
Linija 625 (Glavni kolodvor - Borongaj): Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) - Trg kralja Tomislava - Ulica Pavla Hatza - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova - Borongaj. U povratku: Borongaj - Budakova - Trg J.F. Kennedyja - Zvonimirova - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor
Linija 626 (Gračansko Dolje - Zapruđe): Gračansko dolje - Gračanska cesta - Mihaljevac - Ksaverska cesta -  Ribnjak - Draškovićeva - Boškovićeva - Palmotićeva - Branimirova - Avenija Marina Držića - Zapruđe. Linije 624 i 626 koristit će autobusno stajalište Zapruđe na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka kao početno stajalište.

Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, do kraja godine planirano je još nekoliko vikend obustava tramvajskog prometa u ovom obimu, najavljuju u ZET-u, uz poziv stanovnicima da prate redovito stranice gradskog prijevoznika. 

obustava tramvaji ZET

