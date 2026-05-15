VAŽNA PROMJENA

Zagreb dobiva novu zonu parkiranja. Za nju ste nedavno već čuli, sada će se primijenjivati u cijelom Zagrebu

Blokovsko parkiranje u centru Zagreba
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/2
Autor
Hana Ivković Šimičić
15.05.2026.
u 17:00

Ostali uvjeti načina korištenja gradskih javnih parkirališta se ne mijenjaju. Cijene su također nepromijenjene, a sve ostaje isto i oko načina plaćanja parkiranja.

Zbog radova u Tratinskoj ulici prije mjesec dana, u Gradu su to područje proglasili takozvanom "smeđom" zonom u kojoj je bilo zabranjano parkiranje. Bilo je to privremeno rješenje za jednu lokaciju, no sada su na Radićevu trgu i u Zagrebačkom holdingu odlučili smeđu zonu uvesti i za područje cijelog Zagreba. Na dnevni red sjednice nadolezeće Gradske skupštine uvrštena je nova verzija općih uvjeta koji uređuju parkiranje u Zagrebu, a u njoj se sada spominje i novi, smeđi parkirališni blok. 

– Smeđi blok je poseban parkirališni blok u kojem je na temelju zaključka gradonačelnika uspostavljen poseban režim zabrane  parkiranja, koji se može odnositi na zabranu parkiranja ili na vremenski ograničeno parkiranje osim za osobe koje imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište ili koriste poslovni prostor u tom području s važećom povlaštenom parkirališnom kartom – definira se u prijedlogu dokumenta o kojem će gradski skupštinari raspravljati 28. svibnja. 

Na području smeđeg bloka parking će moći koristiti  osobe koje imaju povlaštenu kartu. A da želi uvesti "smeđe zone" pročelnik za promet Andro Pavuna najavljivao je i ranije, tijekom predstavljanja 15 infrastrukturnih projekata koji će se realizirati ovoga ljeta u Zagrebu. Tratinska je bila dobra prilika za testiranje novog sustava, rekao je tom prilikom, a sada se smeđi blokovi uvode i u ostatku metropole. 

Ostali uvjeti načina korištenja gradskih javnih parkirališta se ne mijenjaju. I dalje ostaje isti broj zona, cijene su također nepromijenjene, a sve ostaje isto i oko načina plaćanja parkiranja. Izglasaju li zastupnici u Skupštini ovaj dokument, na snagu će stupiti osmog dana od objave u službenom Glasniku grada Zagreba. 

Komentara 8

Top
18:21 15.05.2026.

Građani ZG uredno plaćaju porez a svom gradu moraju platiti parking .

doktorica
18:08 15.05.2026.

u Zagrebu se više neće moći ni disati

kanonik
17:37 15.05.2026.

Svaki dan nešto se najavljuje u Zagrebu.Međutim svakii moj dolazak u Zagreb .a on je čest sve je gore.Što u prometu a parkiranje postaje ,to jest pronalazak mjesta postaje umjetnost.

