FOTO Legendarno stablo 'Dedek' nastradalo u nevremenu: Preživio je čak dva udara groma, a simbol parka Maksimir je već 600 godina

Noćašnje olujno nevrijeme u Zagrebu srušilo je najstariji hrast lužnjak u parku Maksimir - legendarni 'Dedek', stablo staro gotovo šest stoljeća koje je generacijama Zagrepčana predstavljalo simbol trajnosti, otpornosti i povezanosti s prirodnom baštinom grada. Vijest o njegovu padu objavila je Javna ustanova Priroda Grada Zagreba, istaknuvši kako je riječ o nenadoknadivom gubitku za park Maksimir, ali i za cijeli Grad Zagreb.

Kako su napisali u emotivnoj objavi, Dedek je svoj život započeo još u vrijeme kralja Matijaša Korvina, kada je zbog opasnosti od Osmanlija utvrđivan Kaptol. Tijekom gotovo 600 godina postao je nijemi svjedok brojnih povijesnih događaja koji su obilježili Zagreb - od kuge, ratova i požara do urbanog razvoja grada.

'Veličanstveni hrast godinama je prkosio vremenu i prirodnim nepogodama. Preživio je čak dva udara groma, a tragovi tih udara ostali su vidljivi na njegovoj kori i deblu. Upravo zbog svoje impresivne povijesti i posebnog mjesta koje je imao među posjetiteljima Maksimira, Dedek je bio jedino stablo u parku koje je dobilo vlastito ime. Njegovo mjesto na livadi Kišobran, podno spomen-humka Mogile, sada je ostalo prazno. Ustanova Priroda Grada Zagreba poručila je kako je gubitak posebno bolan za djelatnike koji su se desetljećima brinuli o stablu, ali i za sve posjetitelje koji su Dedeka doživljavali kao živući spomenik prirode', piše na objavi.

Park Maksimir, koji nosi status spomenika parkovne arhitekture i prvog javnog parka u jugoistočnoj Europi, tako je ostao bez svojeg najstarijeg stanovnika i jedne od najprepoznatljivijih prirodnih vrijednosti Zagreba. Ipak, iz Javne ustanove naglašavaju kako Dedekova priča ovime ne završava. Još od 2014. godine, u suradnji s Gradom Zagrebom i Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog, sustavno se radilo na očuvanju njegova genetskog materijala. Stručnjaci Zavoda za genetiku prikupili su oko 500 plemki te više od 5.000 grama žira, odnosno više od 1.600 sjemenki.

Kalemljenjem plemki na unaprijed pripremljene podloge proizvedene su sadnice koje predstavljaju Dedekove genetski istovjetne potomke. Zahvaljujući tome, njegovo nasljeđe nastavit će živjeti upravo u Maksimiru, gdje će u budućnosti biti posađeni njegovi klonovi. Iz Ustanove su poručili kako će javnost o sadnji novih stabala obavijestiti putem društvenih mreža, a na kraju su zahvalili svim institucijama i stručnjacima koji su godinama sudjelovali u brizi za Dedeka - Gradu Zagrebu, Hrvatskom šumarskom institutu, Šumarskom fakultetu te brojnim djelatnicima i kolegama koji su pratili njegovo zdravstveno stanje i skrbili o njemu tijekom desetljeća.