'STRAH OD DEMOKRATIČNOSTI'

Možemo optužuje HDZ da blokira participaciju građana u Gornjoj Dubravi, javili smo se šefu četvrti

Marko Prpić / PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
15.05.2026.
u 14:00

"Čini se da je strah od demokratičnosti i participativnosti u HDZ-u Gornje Dubrave prilično velik. Vjerujemo da je razlog tome jednostavan: kroz ovaj je projekt sudjelovanje u odlučivanju o raspodjeli dijela novca kvartovskog budžeta omogućeno i građanima, a ne ostaje isključivo u rukama predsjednika vijeća i vladajuće većine", ističu iz Možemo

HDZ  je obio prijedlog o participativnom budžetiranju na jučerašnjoj sjednici Vijeća gradske četvrti Gornja Dubrava, javljaju iz kvartovskog ogranka stranke Možemo. Na jučerašnjoj sjednici, klub vijećnika Možemo! - SDP je ponovno predložio da se točka o sudjelovanju građana u odlučivanju o vlastitom kvartu uvrsti na dnevni red, no predsjednik VGČ-a je stavio prijedlog na glasanje bez rasprave te ga je HDZ-ova većina u vijeću odbila bez ikakvog argumenta, kažu iz Možemo.

"Čini se da je strah od demokratičnosti i participativnosti u HDZ-u Gornje Dubrave prilično velik. Vjerujemo da je razlog tome jednostavan: kroz ovaj je projekt sudjelovanje u odlučivanju o raspodjeli dijela novca kvartovskog budžeta omogućeno i građanima, a ne ostaje isključivo u rukama predsjednika vijeća i vladajuće većine", ističu.

Participacija, napominju, zahtijeva otvorenost, komunikaciju i aktivan rad s građanima, a to im, tvrde iz Možemo, smeta. "No upravo zato smatramo da je važno da se ovaj proces pokrene jer građani žele sudjelovati, a to su pokazali u ostalim gradskim četvrtima zadnje dvije godine!", kažu.

Zašto je prijedlog odbijen, pitali smo predsjednika VGČ-a Gornja Dubrava, Darija Marića. – Građani se već obraćaju tijekom cijele godine mjesnim odborima na svom području i daju prijedloge pa ne razumijem onda potrebu za Participativnim budžetiranjem. Osim toga, imamo ograničena sredstva, zašto nam Grad ne da pristojna sredstva za to budžetiranje – pita Marić.
