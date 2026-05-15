'RUŠEVINE I OBEĆANJA'

Zagrebačka zastupnica posjetila čuveno ZET-ovo okretište i ostala šokirana njegovim stanjem: 'Ruglo usred europske metropole'

Autor
Hana Ivković Šimičić
15.05.2026.
u 21:12

Tramvajske su pruge dotrajale, pločnici puni rupa, a prizoru dotrajalog prostora snažan kontrast daju novi, netom kupljeni tramvaji koji su početkom prošle godine počeli prometovati gradskim ulicama. Štandovi koji se nalaze preko ceste također su mahom zatvoreni

Tramvajsko okretište na Ljubljanici, popularno zvano Remiza, nedavno je proslavilo svoj 90. rođendan, a mi smo u više navrata pisali kako mu je prijeko potrebna obnova. Prolaskom kroz ogromne hangare i garaže može se vidjeti zub vremena, hrđave elemente koji vise i prijete zaposlenicima, a kad padne kiša, prostori prokišnjavaju i poplavljuju. Tramvajske su pruge dotrajale, pločnici puni rupa, a prizoru dotrajalog prostora snažan kontrast daju novi, netom kupljeni tramvaji koji su početkom prošle godine počeli prometovati gradskim ulicama. Štandovi koji se nalaze preko ceste također su mahom zatvoreni. 

O izuzetno lošem stanju čuvene Remize na društvenim mrežama oglasila se i Ema Culi, zastupnica u Gradskoj skupštini iz redova koalicije HDZ-DP-HSU. Posjetila je Ljubljanicu i objavil svoja opažanja. – Ne mogu se oteti dojmu da ovaj prostor izgleda gore nego 1980. godine kada sam kao studentica boravila u Zagrebu. Tada je Remiza imala život, a danas ima ruševine i obećanja.

Sjetimo se kampanje za lokalne izbore iz 2021. godine. Možemo i SDP su tada, prije pet godina, gromoglasno najavljivali - "Obnova okretišta na Remizi odmah u prvoj godini mandata". Obećavali su kvartovski trg, modernu infrastrukturu... Što imamo danas 2026. godine? Trule kućice! 

Drvena kućica s nadstrešnicom, koja je nekad služila za prodaju karata, danas je trula olupina. No, stvar je puno gora od estetike jer su krovne ploče u takvom stanju da postoji opravdana sumnja na opasni azbest! Dok se materijal mrvi na glave putnika, vlast šuti o mogućoj ekološkoj ugrozi u srcu Trešnjevke. Pametna klupa koja je prolupala stoji razbijena, ogoljenih žica, ruglo usred "europske metropole". Toliko o njihovoj digitalizaciji i modernizaciji.

Kao zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba pitam se tko će odgovarati ako se ovo sruši ljudima na glavu?Tko će odgovarati za zdravlje građana koji udišu čestice s ovog krova? Ovo nije samo neispunjeno obećanje iz 2021. Ovo je nepoštivanje građana koji ovdje svakodnevno ostavljaju svoje zdravlje i strpljenje. Zagreb zaslužuje bolje od "Tehničkog muzeja" na otvorenom! – poručila je na svom Facebook profilu. 

Spremište se tridesetih godina, za otvorenja, zvalo Vurovčica, prema lokalitetu i obližnjoj ulici koja i danas nosi isto ime, a u njenu su kompleksu izgrađeni suvremena radionica za proizvodnju i održavanje tramvaja, upravna zgrada s večernjom blagajnom te prostori za izobrazbu prometnog osoblja. Središnji dio činile su dvije armiranobetonske hale kapaciteta 180 vozila, što je u to doba bila itekako impresivna brojka. 

Do danas zadržalo svoj prepoznatljiv izgled, s dva armiranobetonska luka širine 25 i visine 7 metara. Dolazak pruge i otvaranje  spremišta potaknuli su ubrzani razvoj Trešnjevke, a naziv Remiza postao je sinonim za okretište i tramvajsko srce na Ljubljanici. Opjevana je i u baladi koju je napisao Drago Britvić, a uglazbio i otpjevao poznati šansonijer Zvonko Špišić. – Treba biti blizu kad prvi tramvaji napuštaju Remizu – samo je jedan od stihova poznate Trešnjevačke balade.

