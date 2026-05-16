BOGAT PROGRAM

Odlične vijesti za ljubitelje cvijeća: Floraart će trajati dulje od očekivanog, evo kada je zadnja prilika za obilazak

Zagreb: Sugovornici i ponuda na FLoraartu
Luka Antunac/PIXSELL
16.05.2026.
u 13:13

U nedjelju će nastupiti Tamburaški orkestar HRT-a od 11 do 12 sati, Gelato Sisters od 12:30 do 13:30 sati te Jazz orkestar HRT-a i Cubismo od 17 do 18:30 sati

Zbog kiše i nestabilnog vremena koje je djelomično poremetilo program u petak i subotu, ovogodišnji jubilarni, 60. Floraart na zagrebačkom Bundeku produljen je do ponedjeljka, 18. svibnja, javljaju iz organizacije. Posjetitelji će tako dobiti dodatni dan za razgledavanje cvjetnih instalacija, obilazak izlagača i kupnju cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja i vrtnog asortimana.

Izložbeni dio bit će otvoren svakoga dana do 21 sat, uključujući i ponedjeljak. Organizatori su se na produljenje odlučili zbog velikog interesa građana, ali i činjenice da je dio posjetitelja zbog kiše odgodio dolazak. Unatoč oblačnom vremenu i povremenoj kiši, Floraart je i u subotu privukao brojne posjetitelje. Na Bundeku se obilaze cvjetne instalacije, održavaju radionice i stručna predavanja, a program i ove godine spaja hortikulturu, edukaciju, kreativne sadržaje i boravak na otvorenom.

Posebno su zanimljive radionice o živim ogradama, sadnji balkonskih žardinjera, izradi kokedame, tradicionalnog nakita od perlica te presađivanju začinskog bilja. Uz to, održavaju se i predavanja o hortikulturi u Zagrebu, zelenim zidovima, njezi stabala, obnovi urbanog zelenila i rješenjima za gradove budućnosti.

Dio predstava i glazbenog programa koji zbog vremenskih neprilika nije održan u petak i subotu prebačen je na nedjelju, 17. svibnja. Tada se očekuje djelomice sunčano vrijeme, a posjetitelje očekuju florističke prezentacije, proglašenje najljepših vrtova Grada Zagreba, dodjela nagrada te niz radionica i edukativnih sadržaja.

U nedjelju će nastupiti Tamburaški orkestar HRT-a od 11 do 12 sati, Gelato Sisters od 12:30 do 13:30 sati te Jazz orkestar HRT-a i Cubismo od 17 do 18:30 sati. Za djecu i obitelji pripremljeni su predstava Petit teatra, projekt “Etno dan – mala škola folklora”, nastup Triko Cirkusa i facepainting. Floraart će tako ove godine trajati dan dulje, a svi koji ga još nisu stigli posjetiti moći će to učiniti do ponedjeljka navečer.

Ključne riječi
Zagreb sajam cvijeća Floraart

