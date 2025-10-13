Naši Portali
Užas u Bjelovaru: Urušio se zid gradilišta, poginulo dvoje ljudi
SVE SLUŽBE NA TERENU

Drama u Zagrebu: U Savi vidjeli čovjeka, u tijeku je spašavanje

Zagreb: Pogled iz zraka na rijeku Savu i njen nizak vodostaj
Luka Stanzl/PIXSELL/ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
13.10.2025.
u 09:44

Prolaznik je navodno vidio kako netko pliva između mostova Slobode i Mladosti

Zagrebački vatrogasci i policija izašli su na intervenciju nakon što su dobili dojavu oko 9 sati da je u Savi u naselju Trnje uočen čovjek. Prolaznik je navodno vidio čovjeka kako pliva između mostova Slobode i Mladosti, pišu 24 sata. 

Odmah su alarmirane sve spasilačke službe te su se čamcima spustili u rijeku. Potraga je u tijeku. 

Sava potraga spašavanje

