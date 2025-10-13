Drama u Zagrebu: U Savi vidjeli čovjeka, u tijeku je spašavanje

Zagrebački vatrogasci i policija izašli su na intervenciju nakon što su dobili dojavu oko 9 sati da je u Savi u naselju Trnje uočen čovjek. Prolaznik je navodno vidio čovjeka kako pliva između mostova Slobode i Mladosti, pišu 24 sata.
Odmah su alarmirane sve spasilačke službe te su se čamcima spustili u rijeku. Potraga je u tijeku.
Video sadržaj
3
POTVRDA ROMANSE?
FOTO Slavna pjevačica i bivši premijer uhvaćeni na jahti! Vrućim poljupcima potvrdili glasine
U SARAJEVU
FOTO Glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću ozbiljno pozlilo na okupljanju za pokojnog Halida Bešlića
Istarska oaza mira
FOTO Moderni raj u srcu Istre: Vila s bazenom i ljetnom kuhinjom za 695 tisuća eura
Od vlage do svježeg zraka
DA NIJE NETKO IZ OVE AFERE U VARAŽDINU.PROŠLI PUT JE ČORUŠIĆ,, PAO PREKO OGRADE POŽARNI STEPENICA,,