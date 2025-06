Platofrma 'Hrvatska divlja' za spas ugroženih biljaka: 'Nedostaje nam stručnjaka koji se bave zaštitom prirode'

U zagrebačkom Botaničkom vrtu predstavljena je platforma "Hrvatska divlja". To je edukativno-inspirativni projekt koji je posvećen istraživanju, očuvanju i promicanju bogate bioraznolikosti Hrvatske. Cilj je osvijestiti javnost o važnosti očuvanja prirodne baštine, potaknuti održivi odnos prema okolišu i uključiti zajednicu, od škola do lokalnih inicijativa, u aktivnu zaštitu okoliša. I sve to kroz praksu "rewildinga", odnosno vraćanja prostora prirodnim procesima da bi se mogli odvijati sami od sebe, što pridonosi očuvanju raznolikosti biljaka i životinja.

Inače, hrvatskadivlja.hr je interaktivna platforma na kojoj se mogu pronaći informacije o svim ugroženim i zaštićenim vrstama u Hrvatskoj – gdje žive, što ih čini posebnima i kako izgledaju. Osmišljena je kao pouzdan izvor znanja i početna točka za očuvanje prirode i bioraznolikosti, u gradovima i na selu.

"Nadam se da će u Hrvatskoj biti još više ovakvih projekata jer su nam zaista potrebni. Naš vrt je prvi sveučilišni botanički vrt u državi, osnovan još 1889. godine kako bi služio nastavi. Od tada se bavimo botanikom, zaštitom prirode te znanstvenim i stručnim istraživanjima", kazao je Vanja Stamenković, voditelj zagrebačkog Botaničkog vrta. Dodao je i da vrt godišnje posjeti oko 130.000 ljudi, od čega su trećina učenici i studenti, te da je to, usto, i jedan od razloga zbog kojeg se trude da ondje sve bude vrlo poučno.

"Iako smo mala zemlja, imamo puno zaštićenih područja i dobar zakonski okvir. No, nedostaje nam stručnjaka koji se bave zaštitom prirode. Posla je još jako puno, a ovakvi projekti, poput 'Hrvatska divlja', ključni su za podizanje svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i zaštite biljnog i životinjskog svijeta", nadodao je Stamenković.

Hrvatska je, naglasila je dr. sc. Dubravka Sandev, predsjednica Hrvatskog botaničkog društva, treća u Europi po bogatstvu biljnih i životinjskih vrsta, što je čini jednim od najvažnijih područja bioraznolikosti u svijetu. "Svatko od nas može pomoći u očuvanju ugroženih vrsta – kroz razne aktivnosti i projekte, poput 'Hrvatska divlja'", poručila je.

Prijatelji platforme su još WWF Adria, Rewilding Velebit, Zeleni prsten Zagrebačke županije, a projekt je inicirala hrvatska tvrtka koja se bavi vanjskim digitalnim oglašavanjem Go2Digital, u suradnji s glavnim partnerom projekta, tvrtkom Bauhaus.

"Često razgovaramo o tome što ostavljamo svojoj djeci. Moramo čuvati svijet oko sebe, a posebno prirodu naše Hrvatske. Vrijeme je da se ponovno povežemo s prirodom", poručila je Ivana Plemenčić iz Bauhausa.