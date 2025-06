Danas obilježavamo Svjetski dan bicikla! Istraživanja pokazuju da pedaliranje smanjuje rizik od raznih bolesti

Svjetski dan bicikla obilježava se na današnji dan, 3. lipnja, a usvojen je prije sedam godina rezolucijom Opće skupštine UN-a, koja je prepoznala bicikl kao ”jednostavno, cjenovno pristupačno, pouzdano i ekološki prihvatljivo održivo prijevozno sredstvo kojim se potiče upravljanje okolišem i zdravljem”. Kako stoji na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), predstavljeni su rezultati istraživanja koja su proučavala utjecaj hodanja i vožnje biciklom. Piše ondje, naime, da 30 minuta hodanja ili 20 minuta vožnje bicikla većinu dana u tjednu smanjuje rizik od smrtnosti za najmanje deset posto. Usto, aktivno putovanje na posao povezano je s oko deset postotnim smanjenjem rizika od kardiovaskularnih bolesti i 30 postotnim smanjenjem rizika od dijabetesa tipa 2. A smrtnost povezana s rakom je 30 posto niža među biciklistima.

"Kako bismo bili zdravi, potrebno je biti tjelesno aktivan barem 30 do 60 minuta svaki dan, a vožnja bicikla idealna je tjelesna aktivnost koja ima izvrstan utjecaj na kardiovaskularni sustav i povećanje tjelesne spremnosti. Bicikliranje također može pomoći u poboljšanju mentalnog zdravlja jer snizuje razinu stresa i opušta", piše na HZJZ-u.

03.06.2019., Zagreb - Danas je Svjetski dan bicikla, datum koji je proglasila Generalna skupstina UN-a na zasjedanju u travnju 2018. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za sigurnu vožnju biciklom važno je razumjeti i prepoznati glavne čimbenike rizika koji dovode do nesreća. A prema publikaciji Svjetske zdravstvene organizacije "Cyclist safety: an information resource for decision-makers and practitioners", jedan od najozbiljnijih problema predstavlja brzina motornih vozila koja dijele cestu s biciklistima. Tada raste i vjerojatnost teških sudara, a biciklisti su posebno ranjivi u takvim situacijama.

Još jedan značajan rizik je vožnja pod utjecajem alkohola. To se odnosi i na bicikliste i na vozače motornih vozila. Alkohol smanjuje sposobnost procjene, usporava reakcije i povećava nesmotreno ponašanje u prometu, što sve zajedno vodi većem broju nesreća s teškim posljedicama.

Nošenje kacige igra važnu ulogu u zaštiti biciklista. Istraživanja pokazuju da biciklisti koji nose kacigu imaju manji rizik od teških ozljeda glave u slučaju nesreće. Međutim, važno je da kaciga bude pravilno postavljena – mora čvrsto pristajati, ne smije se pomicati i treba biti pravilno pričvršćena, jer u suprotnom njezina zaštitna funkcija može biti smanjena. Također, vožnja biciklom u suprotnom smjeru od uobičajenog toka prometa dodatno povećava rizik od sudara. Na kraju, nedovoljna vidljivost i nekorištenje svjetala na biciklu, osobito u uvjetima slabog osvjetljenja ili noću, značajno doprinose nesrećama.

Podsjetimo, Večernjakova biciklijada u 43. izdanju na rasporedu je za tri dana. Start je u 10 sati na Tuđmanovu trgu u Zagrebu, a za zagrijavanje će se pobrinuti Renata Sopek. Kolona koju će predvoditi i policijske snage, ali i članovi biciklističkog kluba "Vid Ročić", vozit će 21 kilometar dugom rutom preko Ilice, Aleje Bologne, Škorpikove i Samoborske ceste te na koncu stići do Sportsko-rekreacijskog centra Vugrinščak. Na odredištu vas očekuje cjelodnevna zabava s bogatom gastroponudom, osvježenjem u bazenima, kvizovima znanja i "paint and wine" radionicom, a atmosferu će dodatno zagrijati koncerti Renate Končić Minee, Vojka V, Peconnija i Edliba