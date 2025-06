Zaljubio se u pedaliranje, dio avantura pretočio u roman: 'Putovanja na dva kotača nevjerojatno su iskustvo, svima ih preporučujem'

Gotovo svakodnevno u ulozi DJ-a miksao je hitove u zagrebačkim klubovima i barovima, provodio sate u zadimljenim prostorima, a do radnog mjesta najčešće je putovao javnim gradskim prijevozom. No u jednom je trenutku sam sebi rekao "dosta je bilo", sjeo na bicikl i krenuo. Bilo je to 2013., govori nam Marin Bukljaš, avanturist koji je tada na dva kotača u samo tri tjedna obišao sve nacionalne i parkove prirode u Hrvatskoj.

– Imao sam jako puno gaža i jednostavno sam se zasitio. Zaželio sam se otvorenog prostora i svježeg zraka te počeo biciklirati, iako prije nisam bio previše u tome. Najprije sam se vozikao po Zagrebu, a onda mi je sinula ideja da obiđem parkove – prisjeća se. Prvu je avanturu zabilježio i kamerom te u suradnji s Igorom Paradišem realizirao film "U potrazi za Vedima", čime je započeo i svoj putopisni projekt "My Friend Bike". Do danas je u njemu realizirao još tri dokumentarca, a među njima je i film "Priče o Balkanu" za koji je 2014. nagrađen na šibenskom Croatian Travel festivalu.

Obilazeći parkove susretao se i s brojnim stanovnicima, no nisu mu svi ostali u lijepom sjećanju. – Tijekom vožnje Velebitom, dok sam se penjao na Zavižan, ispred mene se odjednom stvorio medvjed. Nije mi bilo svejedno, ukočio sam se od straha, a kako je puhao vjetar, osjetio sam i njegov miris – kaže. Noćio je uglavnom po šumama, šator i kuhalo bili su mu najbolji prijatelji, a uoči prvog velikog pothvata tijekom gaže u jednom od klubova upoznao je i Evu-Mariju, koja mu je nekoliko godina poslije postala i supruga, ali i suputnica u avanturama.

– Na drugo putovanje, do Istre kroz Gorski kotar i Sloveniju, išao sam 2014., a sa mnom je krenula i Eva, koja do tada također nije imala previše iskustva s biciklima. Nakon što je to sve izdržala, znao sam da ću je oženiti – govori kroz smijeh. Na tom su putovanju pak imali bliski susret s divljim svinjama, koje su ih, u potrazi za hranom, probudile roktanjem jutro nakon što su premoreni zaspali ispod hrasta, a ondje su se uhvatili u koštac i s vukopsom kojeg su "usporili" uz pomoć pepper spreja kako bi mogli pobjeći.

Zajedno su obišli i sve srednjovjekovne utvrde u zemlji, od Iloka do Dubrovnika, a 2015. na red je došla i Šri Lanka. Na daleke destinacije putuju avionom, no s njima lete i bicikli jer je za duže rute, objašnjava, nužno da imaju određene performanse. A ondje su gotovo upali u probleme zbog čopora majmuna koji su ih počeli napadati nakon što je Marin izvadio kameru ne bi li ih snimio, ali smirili su se čim ju je sklonio iz njihova vidokruga.

Bukljaš je na dva kotača obišao i sve zemlje bivše Jugoslavije, ali i čitavu Europu. Jedna od njegovih misija bila je tako ruta od Finske do Turske, duga 5000 kilometara, za što mu je trebalo oko dva mjeseca. I u ovom je slučaju uglavnom spavao po šumama u šatoru, no u glavnim gradovima noćio je u hostelima kako bi obilazeći klubove i barove iskusio i noćni život. Dio putovanja pretočio je i u roman "Vatre svete Katarine", koji je u izdanju Hena coma objavio lanjske jeseni. Dinamična je to priča možda najbliža romanu ceste, a put pun avantura koji prolaze glavni junaci on je svladao na dva kotača.

– Ni za jedno putovanje nisam se posebno pripremao. Snaga volje u tom je slučaju najjači mišić, a kondicija se stječe pedalirajući. Postupno sam došao do toga da dnevno mogu prijeći i do 150 kilometara, ovisno, naravno, u uvjetima, ali taj osjećaj na putovanju je nevjerojatan. Čuješ svaki zvuk, vidiš svaki detalj, imaš osjećaj slobode, a naučiš i više cijeniti prirodu, tako da bih takvo iskustvo preporučio svakome – zaključuje.

