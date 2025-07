Ove ZET-ove linije mijenjaju trasu. Od sutra pa 'sve do završetka radova'

JEDAN OD STRATEŠKIH PROJEKATA

Napravljen novi korak za važni prometni koridor u Zagrebu. Pogledajte kartu napretka radova

Prva etapa, duga 1230 metara, proteže se od kružnog toka na raskrižju Kolakove i Dankovečke do raskrižja s Ulicom Klin. Druga etapa obuhvaća dionicu od Ulice Klin do produžene Branimirove, duljine 1397 metara, dok treća etapa, duga 205 metara, seže od produžene Branimirove do Ulice Emanuela Vidovića, objašnjavaju.