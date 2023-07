Ovako je izgledao susret žene i mladića koji ju je spasio: 'Hvala ti što nisi produžio kao svi drugi'

Nevjerojatna priča koja je prošlog tjedna oduševila Zagrepčane i mnogima vratila vjeru u ljude dobila je nastavak. Njezini protagonisti su Snježana Fajfar, žena koja je usred olujnog nevremena ostala prikovana za prometni znak u Srednjacima, i Ivan Metikoš, mladić koji je nesebično izašao iz sigurnosti svojeg automobila i priskočio joj u pomoć.

Naime, Snježana je imala veliku želju zahvaliti mladiću, što se jučer i ostvarilo nakon dogovora između Snježane i Ivanove djevojke, koja je također svjedočila nevjerojatnom prizoru spašavanja, u Facebook grupi. Emotivan susret uhvaćen je i na kameri.

>>VIDEO: Pogledajte kako je izgledao emotivni susret žene i mladića koji ju je spasio tijekom oluje u Zagrebu

-Drago mi je da si se javio i hvala ti što nisi produžio dalje kao mnogi drugi. Mnogi su samo gledali i nisu priskočili, hvala ti od srca. On je heroj, vrijedan svake medijske pažnje i rekla sam mu da je on sada dio naše obitelji- kroz suze radosnice je poručila Snježana pa dodala kako je i sama majka dvoje djece.

Skromni Ivan je samo poručio kako mu je samo bitno da je sve prošlo u najboljem redu. Podsjetimo, Snježana je objavila video spašavanja kojeg je snimio njezin susjed, pritom pohvalivši brzu reakciju mladića i njegove djevojke.

-Da nije bilo njih vjerojatno bi moj život danas bio bitno drugačiji od jučer, a možda ga ne bi ni bilo. Samo korak do ulaza u zgradu ostala sam zakovana uz znak na cesti dok su okolo letjele grane i šibao jak vjetar s kišom. Nesebično su mi priskočili u pomoć i izvukli me iz horora. Zahvaljujući to dvoje ljudi mogu slaviti novi rođendan jer bez njihove pomoći ne bi izdržala. Hvala dobri ljudi 10000 puta- poručila je tada Snježana.