Otvoreni svibanjski upisi u Trčaonu: 'Otkrijte prednosti nordijskog hodanja'

– Ima li boljeg načina da uđete u topli i osunčani svibanj nego s novom dozom energije i zdravlja? Ako ste razmišljali o rekreaciji, ali ste čekali pravu priliku, evo je! Trčaona najavljuje nove početničke grupe nordijskog hodanja koje će krenuti 13. svibnja na savskom nasipu te 14. svibnja u Parku Maksimir – poručuju organizatori.

"Otkrijte prednosti nordijskog hodanja uz Trčaonu!"

Pridružite se Trčaonu uz odlične trenere koji će se pobrinut da svaki korak koji napravite bude u pravom smjeru prema vašim ciljevima i dobrobiti, poručuju te dodaju kako hodanje s nordijskim štapovima aktivira čak 90 % mišića vašeg tijela, povećava potrošnju kalorija i potiče bolji protok kisika, što omogućuje energičniji i vitalniji život. – Uživajte u pozitivnoj i poticajnoj atmosferi naših grupnih treninga, gdje podrška i motivacija svakog člana čine razliku – poručuju organizatori Trčaone.

Trčaona se održava ponedjeljkom, srijedom i petkom na Savskom nasipu od 18:00 do 19:00 sati te u Maksimiru utorkom, četvrtkom i subotom od 18:00 do 19:00 sati, subotom čak i u jutarnjim satima od 10:00 do 11:00.

