Otvara se prvi venecuelanski restoran u Zagrebu i Hrvatskoj

Zagrebačka Preradovićeva ulica dobit će još jedan biser u svojoj niski. Na početku ove ulice, žile kucavice zagrebačkog noćnog i društvenog života, bivši pjevač Cubisma Ricardo Luque u utorak otvara restoran Arepera Maracay.

Bit će to prvi venecuelanski restoran u Zagrebu, ali i u čitavoj Hrvatskoj. Sretnu je vijest Arepera objavila na svojoj Facebook stranici, na kojoj je definirana kao fast food. Areperine delicije do sad smo imali prilike probati na food festivalima, no sada konačno dobiva svoj 'krov nad glavom' u Zagrebu.

Restoran je dobio ime po arepama, ukusnom južnoameričkom jelu koje potječe iz pretkolumbovskih dana, a oko mjesta nastanka spore Kolumbija i Venecuela koje ga svojataju.

Arepas su “pogačice” koje se peku od kuhanog kukuruznog brašna. U nekim se verzijama kukuruzu dodaju jaja ili juka: samo Kolumbija poznaje više od 80 tipova arepa, piše Kult plave kamenice.

Arepe se serviraju s nizom slanih priloga, od kravljeg sira, avokada i šunke do kompleksnijih umaka. Mogu se rezati, pa koristiti za sendviče ili služiti kao podloga za slatke namaze. Wikipedija tvrdi da više od 70 posto stanovnika Venezuele redovito jede arepe. Budući da se veselimo svakoj etničkoj diversifikaciji gradske gastro scene, sa zanimanjem iščekujemo otvorenje prvog zagrebačkog venezuelanskog restorana.