FOTO Usred bijela dana pijan naletio na kolonu kod rotora Remetinec

Vožnja pod utjecajem alkohola ponovno je kumovala prometnoj nesreći u Zagrebu. U subotu oko 15.40 sati 34-godišnjak je osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka vozio Remetinečkom cestom prema sjeveru, kada je kod rotora Remetinec izazvao sudar. Prema podacima Policijske uprave zagrebačke, dolaskom do raskrižja s kružnim tokom pokušao je izbjeći nalet na vozila koja su bila zaustavljena u koloni. Iako je skrenuo udesno, prema sjeveroistoku, pritom je udario u osobni automobil kojim je upravljao 37-godišnjak, a koji je u tom trenutku stajao u koloni.

U nesreći je nastala materijalna šteta, a obavljenim očevidom utvrđeno je kako je 34-godišnjak upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,66 g/kg u organizmu. Nesavjesni vozač je uhićen i prepraćen na nadležni Općinski sud u Novom Zagrebu. Policija je u optužnom prijedlogu predložila novčanu kaznu od 2.910 eura te zabranu upravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od tri mjeseca. Sud ga je proglasio krivim i kaznio novčanom kaznom od 1.580 eura te mu izrekao tromjesečnu zabranu upravljanja vozilom „B“ kategorije.