DOVOLJNO RJEŠENJE?

Sesvete u brizi zbog prometnog kolapsa, Grad: Imamo plan za nadvožnjak, strpite se još malo

Zagreb: Gužve na nadvožnjaku u Sesvetama
Josip Mikacic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
03.03.2026.
u 12:17

Nakon prošlotjedne konferencije Platforme Sve za Sesvete na kojoj je upozoreno na moguće prometne zastoje tijekom najavljene tromjesečne obnove nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog koja bi trebala započeti polovicom lipnja, danas je o toj temi upitan i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Nakon prošlotjedne konferencije Platforme Sve za Sesvete na kojoj je upozoreno na moguće prometne zastoje tijekom najavljene tromjesečne obnove nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog koja bi trebala započeti polovicom lipnja, danas je o toj temi upitan i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Podsjetimo, predstavnici Platforme izrazili su bojazan da bi sanacija nadvožnjaka, kojim dnevno prođe oko 30 tisuća vozila, bez jasnog plana alternativnih pravaca mogla izazvati prometni kolaps u istočnom dijelu grada. Upozoravali su i na trenutačna čekanja na drugim željezničkim prijelazima te tražili dugoročnija rješenja, uključujući proširenje kapaciteta i denivelaciju pruge te najavilii mogućnost prosvjeda.

Na novinarsko pitanje o dinamici radova i prometnim rješenjima, u ime Grada odgovorila je glasnogovornica Dinka Živalj. – Na ljeto nas očekuju radovi, na križanju sa Zagrebačkom bit će dvije trake za lijevo, do kraja mjeseca imat ćemo predstavljanje radova pa vas molimo još malo za strpljenje – poručila je.
Sesvete Zagreb

Komentara 1

Avatar Idler 3
Idler 3
12:31 03.03.2026.

Super, znači več vu naprijed trebamo očekivat probijanje rokova...a kaj z nami koji sme tu navek vu kolapsu ? Če bi nam uvaženi gradonačelnik mogel najti neko dugoročno rješenje il je to ipak prezahtjevno ?

