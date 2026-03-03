UŽIVO Branimirac postaje moderna 'tržnica + s food courtom', evo detalja

Gradonačelnik Tomislav Tomašević danas će predstaviti Program za provedbu javnog arhitektonskog natječaja kojim Grad pokreće postupak odabira idejnog rješenja za obnovu Branimirove tržnice. Dokument definira okvir buduće rekonstrukcije – od urbanističkih smjernica do funkcionalnih zahtjeva – i predstavlja prvi konkretan korak prema raspisivanju natječaja.

Plan dolazi u trenutku kada Branimirova tržnica godinama propada. Oštećene fasade, grafiti i poluprazni prostori postali su svakodnevica nekad živog placa. Grad sada najavljuje novi početak i suvremenije rješenje koje bi prostoru trebalo vratiti sadržaj i privući kupce. Slične ambicije postojale su i ranije. Prije gotovo desetljeća javnosti je predstavljena vizija koja je uključivala i specijalizirani ugostiteljski sadržaj na katu – zamišljen kao prostor prilagođen osobama s posebnim prehrambenim potrebama. No projekt tada nije realiziran, a tržnica je nastavila stagnirati.

Branimirac, smješten na rubu Donjeg grada i podignut tridesetih godina prošlog stoljeća, nekad je bio simbol moderne gradske opskrbe – mjesto gdje se svježa roba kupovala u količinama “za kuću”.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet istaknuo je kako je riječ o iznimno vrijednoj lokaciji u samom središtu grada. – Govorimo o prostoru omeđenom Branimirovom ulicom, s istočne i zapadne strane zatvorenom važnim gradskim potezima. To je vrlo potentna i strateški važna točka koja je godinama zapuštena i koju želimo temeljito preobraziti – rekao je Korlaet.

Podsjetio je kako je prostor tijekom desetljeća dograđivan i pregrađivan bez jasne cjeline. – Objekt je izvorno građen prije više od stoljeća, prvotno kao skladište, potom i kao ledana, a 1932. dobiva funkciju tržnice. Od tada je više puta nadograđivan i preuređivan, pa danas imamo arhitektonski i funkcionalno neujednačen sklop na iznimno važnoj lokaciji – pojasnio je. Dodao je kako se prostor trenutačno koristi tek djelomično, s manjim brojem lokala u prizemlju, dok su pojedini dijelovi, osobito na zapadnoj strani, u lošem stanju i zahtijevaju ozbiljnu obnovu. – Ovaj prostor traži cjelovitu, promišljenu rekonstrukciju. Vidimo ga kao oblikovno kvalitetan, arhitektonski jasan i energetski učinkovit zahvat koji će biti otvoren gradu i snažno integriran u okolinu – istaknuo je.

Korlaet je podsjetio i na inicijative koje su posljednjih godina pokazale da interes za tržnicu postoji. – Lokalna zajednica već je kroz različite programe, poput povremenih sajmova i događanja na otvorenom, pokazala da ovaj prostor može živjeti. To nam je dodatna potvrda da Branimirova tržnica ima potencijal, ali joj treba sustavna obnova – rekao je.

Korlaet je pojasnio kako je uoči raspisivanja natječaja izrađen konzervatorski elaborat te provedena detaljna valorizacija postojećeg stanja, kako bi se jasno odredilo što se mora očuvati, a što može ukloniti ili preoblikovati.

– Riječ je o složenoj građevini s oko tri tisuće četvornih metara prostora, koji predstavlja veliki potencijal. Danas je taj volumen rascjepkan po etažama, pregrađen i zatvoren, a mi želimo dobiti fleksibilniji, svjetliji i protočniji prostor – rekao je.

Unutrašnjost zgrade, dodao je, trenutačno je tamna, zagušena i funkcionalno neadekvatna za suvremenu tržnicu. – Prostor želimo otvoriti i povezati vertikalno, omogućiti više svjetla i zraka, rasteretiti ga suvišnih pregrada. Cilj je dobiti jasnu, prozračnu i ugodnu unutrašnjost koja će odgovarati današnjim standardima – istaknuo je. Naglasio je kako se osnovna funkcija tržnice zadržava, ali uz programsko proširenje. – Tržnica ostaje srž ovog prostora, ali želimo nadogradnju sadržaja. Govorimo o konceptu “tržnica plus” – zadržati prodaju svježih proizvoda, ali uvesti i dodatne sadržaje, poput manjih ugostiteljskih formata ili ekspozitura zagrebačkih restorana, po uzoru na uspješne primjere iz inozemstva – objasnio je.

To znači da bi, uz štandove i prodajne prostore, u zgradi mogli biti smješteni manji ugostiteljski sadržaji, prostori za degustacije, prezentacije ili čak izdvojeni punktovi zagrebačkih restorana, po uzoru na suvremene europske tržnice koje kombiniraju kupnju i društveni život. Cilj je da prostor ne bude aktivan samo prijepodne, već tijekom cijelog dana i večeri.

Prema njegovim riječima, cilj je da objekt ne bude zatvorena cjelina, već otvoren i integriran dio kvarta. – Ne želimo zgradu koja stoji sama za sebe. Ona mora komunicirati s okolinom i postati mjesto susreta, ne samo kupnje. Tržnica treba biti produžetak javnog prostora i svakodnevnog života susjedstva – zaključio je Korlaet. Očekivani početak radova na tržnici s food courtom predviđa se u prvom kvartalu 2028., a procjena investicije iznosi 15 mil eura.

Uz gradonačelnika, program će izložiti i njegovi zamjenici, nakon čega slijedi redovna konferencija za medije na kojoj će odgovarati i na druga aktualna gradska pitanja.