Jesu li nove drobilice na Jakuševcu za otpad s Vjesnika? Tomašević otkrio tko će ga zbrinjavati

Hoće li Grad Zagreb, s obzirom na dolazak novih drobilica na Jakuševec, preuzeti zbrinjavanje građevinskog otpada nastalog nakon požara u kompleksu Vjesnika, bilo je jedno od pitanja upućenih gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.
On je odbacio takvu mogućnost, istaknuvši da dolazak opreme nema veze s tim slučajem. – Ne, to je otprije. Javna nabava traje dulje od mjesec i pol koliko je prošlo od požara. Izvođač radova odlučuje s kojom će firmom surađivati u zbrinjavanju otpada komercijalno, zasad to nije Holding – pojasnio je Tomašević.
SLAVI JUBILARNU BROJKU
FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
dnevni horoskop
Totalna pomrčina Mjeseca donosi kaos: Jedan znak čeka raskid, a tri će doživjeti sudbinski preokret! Provjerite što vas čeka
GODINU DANA U KREVETU
Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi
KORISTILE SU GA NAŠE BAKE