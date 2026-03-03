Jesu li nove drobilice na Jakuševcu za otpad s Vjesnika? Tomašević otkrio tko će ga zbrinjavati

Hoće li Grad Zagreb, s obzirom na dolazak novih drobilica na Jakuševec, preuzeti zbrinjavanje građevinskog otpada nastalog nakon požara u kompleksu Vjesnika, bilo je jedno od pitanja upućenih gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

On je odbacio takvu mogućnost, istaknuvši da dolazak opreme nema veze s tim slučajem. – Ne, to je otprije. Javna nabava traje dulje od mjesec i pol koliko je prošlo od požara. Izvođač radova odlučuje s kojom će firmom surađivati u zbrinjavanju otpada komercijalno, zasad to nije Holding – pojasnio je Tomašević.