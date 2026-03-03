Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Rat se dramatično širi Bliskim istokom, Izraelci udaraju po Libanonu, Trump prijeti: 'Spremni smo za VELIKU POBJEDU'
Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
Dio Hrvata izvukli busom iz Izraela preko Egipta
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'TO JE OD PRIJE'

Jesu li nove drobilice na Jakuševcu za otpad s Vjesnika? Tomašević otkrio tko će ga zbrinjavati

Zagreb: Radovi na sanaciji odlagališta otpada Jakuševec
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.03.2026.
u 12:35

– Izvođač radova odlučuje s kojom će firmom surađivati u zbrinjavanju otpada komercijalno, zasad to nije Holding – pojasnio je Tomašević.

Hoće li Grad Zagreb, s obzirom na dolazak novih drobilica na Jakuševec, preuzeti zbrinjavanje građevinskog otpada nastalog nakon požara u kompleksu Vjesnika, bilo je jedno od pitanja upućenih gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

On je odbacio takvu mogućnost, istaknuvši da dolazak opreme nema veze s tim slučajem. – Ne, to je otprije. Javna nabava traje dulje od mjesec i pol koliko je prošlo od požara. Izvođač radova odlučuje s kojom će firmom surađivati u zbrinjavanju otpada komercijalno, zasad to nije Holding – pojasnio je Tomašević.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!