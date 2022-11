Okupila se zimska služba Zagrebačke županije i zaključili: Spremni smo!

Zimska služba Zagrebačke županije spremna je za provođenje programa radova održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije u zimskom razdoblju 2022./2023. za što je osigurano 18 milijuna kuna.

Županijska uprava za ceste (ŽUC) Zagrebačke županije organizira provođenje zimske službe na 1230 km županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije raspoređenih u III. i IV. razinu prednosti u razdoblju od 15. studenoga ove godine do 15. travnja 2023. za što je osigurano 28 timova, 58 vozila te 5000 tona soli i 5000 mᶟ sipine. Prema riječima ravnatelja ŽUC-a Tomislava Landeke radove zimskog održavanja izvode Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o. i to putem stožera zimske službe kroz 7 mjesta pripravnosti (Okuje, Goričica, Vrbovec, Zaprešić, Samobor, Jastrebarsko, Ivanić-Grad).

„Zimska služba je apsolutno prioritetna djelatnost te ćemo uključiti sve raspoložive kapacitete kako bi omogućili što bržu reakciju te potrebnu sigurnost i prohodnost svih razina prometnica. Naše jedno vozilo održava manje od 30 kilometara ceste što je na razini prethodnih godina“, rekao je direktor Županijskih cesta Tomislav Bačanek dodavši da je u tijeku i postavljanje oko tisuću prometnih znakova koji upozoravaju na poledicu, takozvane 'pahulje', zatim 500 dopunskih ploča opasnosti te više od 2000 rubnih štapova.

„Za izvršenje ovogodišnjeg 100-postotnog standarda zimske službe trebalo je osigurati čak tri milijuna kuna više nego prethodne godine što najbolje govori o tome koliko su poskupjeli energenti. No dvojbe nije bilo, jer je sigurnost građana i prohodnost cesta naš prioritet“, naglasio je zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović, uputivši apel svim vozačima da na svojim vozilima imaju zimsku opremu te da vožnju prilagode uvjetima na cesti.

Na području Zagrebačke županije nalazi se i 460 km državnih cesta (I. i II. razina prednosti). Prema riječima Božidara Šnajdera iz Hrvatskih cesta koje su nadležne za njihovo održavanje, za nadolazeću zimu osigurano je 5.700 tona soli te 2.000 m³ sipine.

Inače, ceste III. razine prednosti su uglavnom županijske ceste te lokalne ceste većeg prometno-ekonomskog značaja s autobusnim linijama, prilazi željezničkim postajama i važnijim industrijskim i turističkim centrima na kojima se prohodnost osigurava od 5:00 do 20:00 sati, s mogućnošću zastoja do 2 sata između 20:00 i 5:00 sati kod prosječnog sniježenja, te osiguranje jednog prometnog traka s mogućnošću zastoja od 2 sata između 20:00 i 5:00 sati kod iznadprosječnog sniježenja. Ceste IV. razine prednosti su neke županijske ceste manjeg prometno-ekonomskog značenja kao i sve lokalne ceste koje nisu u III. razini prednosti, a njihova se prohodnost mora osigurati od 7:00 do 20:00 sati te su kod prosječnog sniježenja mogući kraći zastoji, a kod iznadprosječnog sniježenja mogući su zastoji do jednog radnog dana.