Zagrebačka županija ima novu mjeru za poduzetnike: Do 15.000 eura bespovratno za solarne elektrane

Zagrebačka županija ima novu mjeru za poduzetnike sa svog područja. Riječ je o 500.000 eura vrijednom natječaju kojim poduzetnici mogu ostvariti do 15.000 eura bespovratnih sredstava za nabavu i ugradnju fotonaponskih ćelija za proizvodnju električne energije. Natječaj je otvoren do 22. listopada.

Inače, Zagrebačka županija u 2025. godini za poduzetnike je osigurala tri milijuna eura, od čega je već 390 tisuća eura dodijeljeno poduzetnicima za početak poslovanja, a 2,1 milijun eura za povećanje konkurentnosti.

– Potrošnja električne energije itekako je važna stavka u poslovanju poduzetnika, a ovom novom mjerom želimo ih potaknuti na korištenje obnovljivih izvora energije i istovremeno postizanje ušteda – rekao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, podsjetivši kako županija od 2022. godine već sufinancira postavljanje solara na zgradama poljoprivredne namjene.

Prihvatljivi prijavitelji na Javni natječaj za dodjelu potpora za povećanje energetske učinkovitosti poduzetnika u 2025. godini su mikro i mali subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao: obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove kojim imaju sjedište na području Zagrebačke županije, a posebno je važno da su registrirani za glavnu (pretežitu) djelatnost područja C – prerađivačka industrija.

Maksimalan iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju solarnih elektrana je 15.000 eura, a sama potpora može iznositi 40 posto prihvatljivih troškova. Pod prihvatljivim troškovima razumijeva se nabava i ugradnja fotonaponskih ćelija (elektrana) te brojila za proizvodnju električne energije na objekt koji je u vlasništvu prijavitelja i koristi se za potrebe odgovarajuće registrirane djelatnosti. Elektrana ne smije biti dimenzionirana (projektirana) veća nego što treba za vlastitu potrošnju (prema godišnjem obračunu potrošnje za prethodnu godinu), objašnjavaju iz Županije.

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrazac nalaze se na web stranici Zagrebačke županije pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i fondove Europske unije na broj telefona 01/6009-425 ili putem e-mail adrese: uog@zagrebacka-zupanija.hr.