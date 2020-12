Oduševili su sve: Po sarmu “Kod fratara” u drive-in verziji adventske kućice

Svi obožavaju njihovu samostansku sarmu i kobasice, a odlično prolazi i kuhano vino pripremljeno po posebnoj, stoljetnoj recepturi. Adventa kakav ga volimo i poznajemo ove godine nema pa svoju kućicu ne mogu postaviti na uobičajenu lokaciju na Zrinjevcu, no franjevci iz župe Svetog Antuna Padovanskog dosjetili su se kako ljudi u ovim teškim danima mogu osjetiti dašak Došašća te učiniti dobro djelo.

Obroci za 400 korisnika

Postavili su zato ispred Pučke kuhinje na Svetom Duhu adventsku drive-in kućicu u kojoj svi željni njihovih delicija mogu svoj obrok naručiti i dobiti, a da pritom ne izlaze iz svog auta. Otvorena je od 16 do 22 sata, a svaka kuna koju fratri zarade ide za humanitarnu akciju “Obrok za obrok” kojom se osiguravaju topli objedi za korisnike pučke kuhinje. A odaziv je, kaže voditelj kuhinje fra Vladimir Vidović, odličan.

– Kućicu u kojoj inače svaki dan dijelimo obroke iz pučke kuhinje prilagodili smo za advent i iako, iskreno, nismo očekivali da će netko dolaziti, pristižu stalno. I ljudima se sviđa koncepcija, dobivamo pregršt pozitivnih reakcija. Pitali su nas radimo li i dostavu, ali to bi bilo previše, ne možemo jednostavno pokriti cijeli grad – oduševljen je fra Vlado, koji s drugim fratrima i ostalim volonterima pomaže u prodaji popularne hrane.

Osim sarme i kobasica, nude i ajvar, med, medenjake i likere te domaće kuhano vino, a da bi nešto “pod zub“ mogli staviti i oni koji meso ne jedu, ove su godine uveli i vegetarijanske krpice sa zeljem. Samostanska sarma, primjerice, košta 35, slavonska kobasica 25, a medenjaci 20 kuna.

– Pitali su nas proteklih godina zašto nemamo nešto za vegetarijance pa smo sad za njih osmislili krpice sa zeljem kao posno jelo i ispalo je super. Cijene su, inače, više-manje kao i dosadašnjih godina, s tim da je vino kunu jeftinije pa je sad 15 – govori fra Vladimir Vidović.

U ovom načinu adventske prodaje, naglašava, poštuju se sve epidemiološke mjere jer je na otvorenom, ljudi se ne zadržavaju, poštuje se distanca, a ipak mogu dati koju kunu u humanitarne svrhe. Jer učiniti dobro djelo pravi je cilj cijele akcije, ističe, s obzirom na to da kupovinom delicija u kojima će uživati ljudi daruju i ručak potrebitima kojih je, nažalost, posljednjih mjeseci sve više.

– Naša je pučka kuhinja obično posluživala otprilike 300 obroka na dan, no taj je broj sad nakon potresa i epidemije narastao na oko 400. Umjesto 30 kilograma suhog graha, koliko nam je dnevno trebalo do ožujka, sad nam treba 50. Naše kuharice nakon svakog ručka kažu da su podijelile sve i da nije ostala ni mrvica. Tužna je i činjenica da posljednjih mjeseci među našim korisnicima imamo sve više mladih obitelji s djecom. No sve ćemo ih zbrinuti i nikog nećemo odbiti – kaže fra Vlado.

Podržite i donacijom

Adventska kućica koja se i dalje zove “Kod fratara”, dodaje, na svom će mjestu ispred pučke kuhinje biti barem do Božića, a možda i do blagdana Sveta tri kralja. A oni koji akciju i rad pučke kuhinje, osim kupnjom u njihovoj kućici, žele i drukčije podržati, mogu to učiniti i uplatom donacija na žiro-račun Caritasa župe Svetog Antuna Padovanskog.