Jacques o otkazanom Adventu: 'Kako je to uopće moguće? Pa nije to samo neki event'

Mnogi ne mogu zamisliti Božić bez Adventa koji se prije pandemijskih vremena u Zagrebu pomno planirao i posjećivao. Dapače, nekoliko je puta zaredom bio proglašen najboljim Adventom u Europi, ali koronavirus je ove godine poremetio planove. Na odsustvo tog događaja osvrnuo se pjevač Jacques Houdek.

- Čitam kako je 'otkazan' Advent... Kako je to uopće moguće? Pa nije to samo neki 'event' u centru grada. Advent je osjećaj koji nosimo u našim srcima, to je period pripreme za Božić, u krugu obitelji, dobre volje i u miru. Ne dopustite da vas itko uvjeri u suprotno! - započeo je Jacques i u objavi priložio sliku okićenog doma.

Foto: Facebook

- No, nema ništa loše u tome da si malo okitimo, ne? Moja mala obitelj 'Griswold' od jučer je spremna dočekati Božić, barem kad su ukrasi i lampice u pitanju... A vi, kako mi stojite s božićnim kičem? - upitao je fanove koji su se s njim složili u velikom broju.

"Upravo tako... Možda će baš ovaj advent i Božić biti romantični, intimni i posebni za većinu nas, okupljenih u toplim domovima", "Divno rečeno, dragi Jacques, najbitnije je shvaćati bit", "U miru provodimo vrijeme adventa bez stresa i gužve u malom krugu najdražih", pišu mu obožavatelji ispod objave koju je lajkalo preko 2.5 tisuće ljudi.

Podsjetimo, sredinom prošlog mjeseca pjevač je postao još jedna u nizu žrtva internetskih prevaranata i krađe identiteta, a o svemu je obavijestio svoje pratitelje te ih upozorio.

"Pažnja!!! Ne nasjedajte na laži, na 'moje' (lažne) profile, navodne 'moje' nagradne igre i slične krajnje patetične, smećarske načine zarade pojedinih individua ili skupina ljudi. Istim tim bijednicima ovim putem poručujem; oteto - prokleto. Ali ne budete mogli dugo. Ljudi, čuvajte se ljudi, opasni su" napisao je Houdek.