Od ponedjeljka sve do daljnjeg tramvaji ne voze preko Jadranskog mosta

Zbog sanacije Jadranskog mosta, odnosno zamjene prijelaznih naprava, a koja uvjetuje demontažu tramvajske pruge, od ponedjeljka, 29. kolovoza, do završetka radova, tramvajski promet Jadranskim mostom bit će obustavljen. Tramvajska linija 7 prometovat će skraćeno do stajališta Savski gaj, a linija 14 prometovat će s Mihaljevca skraćeno do Savskog mosta, javljaju u ZET-u.

Kao supstitucija tramvajskog prometa Jadranskim mostom, uspostavit će se izvanredna autobusna linija 615 (Savski most – Trnsko) koja će s terminala Savski most polaziti svakih 10 minuta. Vremena polazaka iz Trnskog koja su navedena u rasporedu su prolazna, odnosno približna. U polascima sa Savskog mosta autobusi će se zaustavljati na stajalištima Studentski dom Stjepan Radić, Savski gaj, zatim se polukružno okretati na raskrižju Avenije Dubrovnik i Ulice Radoslava Cimermana, zaustavljati se na stajalištima Trnsko i Savski gaj te nastavljati do terminala Savski most. Raspored polazaka linije 615 dostupan je na početno-krajnjim stajalištima te na internetskoj stranici ZET-a.

– U ponedjeljak, 29.08. započinju pripremne radnje neophodne za sanaciju gornjeg ustroja mosta, AB ploče i opreme, koji će uključivati izradu privremenih provizorija, uklanjanje tračnica te obustavu tramvajskog prometa na mostu. O početku radova na gornjem stroju mosta, za koji će se promet regulirati zasebno, javnost ćemo pravovremeno obavijestiti – kažu u Gradu.