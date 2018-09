Obnovili ciglenu kuću podignutu 1891., ali im nedostaje 10 milijuna kuna za staklenik

Dok je gledaju s ceste, brojni se Zagrepčani posljednjih dana dive novoobnovljenoj ciglenoj kući Botaničkog vrta. Mnogi se odluče ući u kompleks u kojemu čuvaju šest tisuća biljnih vrsta, no nakon što obiđu zdanje od cigli sagrađeno 1891. godine i krenu prema unutrašnjosti vrta, naiđu na sasvim drukčiji prizor. Iza kuće stoji derutni staklenik koji, iako je sve dio jedne cjeline, još čeka detaljnu obnovu.

Gospin vlasak na krovu

– Renoviranje kuće koštalo je dva milijuna kuna, to je financirao Grad Zagreb, a radove je izvodila Teh-gradnja, i to pod nadzorom konzervatora, s obzirom na to da je cijeli kompleks spomenik vrtne arhitekture. Opeka je uglavnom izvorna, jednako kao i drvenarija, koja je obnovljena i obojena u zeleno, kakva je bila i krajem 19. stoljeća. Ondje gdje su nedostajali dijelovi prozora ili vrata izrađeni su novi prema konzervatorskim specifikacijama. Isto je i s ciglom. Na dijelu kuće postavljen je i stakleni krov s listićima gospina vlaska, to je mala paprat koja je i logo Botaničkog vrta – govori ravnateljica Biserka Juretić.

U kući su, dodaje, predvidjeli urediti i suvenirnicu, banku sjemena te tzv. papratarij gdje će premjestiti paprati, a bit će ondje i posebna soba s kompjutorima koji će regulirati uvjete u stakleniku. Da bi ga otvorili, potrebno je temeljito obnoviti derutni stražnji dio, no novac za to, 10 milijuna kuna, još nemaju. Kad je 2014. izrađen projekt obnove arhitekta konzervatora Mladena Perušića, predvidjeli su da će novac tražiti iz EU fondova. Ali ispada da EU novac za gradnju ili renovaciju, kažu uz Botaničkome vrtu, kojemu je vlasnik Prirodoslovno-matematički fakultet, ne daje obrazovnim ustanovama, već gradovima i općinama.

– No mi ne odustajemo i tražimo način za dobivanje tog novca – kaže ravnateljica Juretić.

Liči se crveni paviljon

Dok čekaju, radovi se zahuktavaju na drugoj strani vrta, gdje će urediti šetnicu natkritu biljkama penjačicama, koja će spajati Runjaninovu i most iznad Miramarske. Trenutačno se liči i veliki crveni paviljon. Sljedeće godine slave 130 godina, a želja im je, ističu, da to obilježe otvaranjem šetnice i dobivanjem novca za staklenik.

