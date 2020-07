Novo iz ZET-a: Linija 109 od sutra vozi izmjenjenom trasom

Autobusna linija 109 iz Črnomerca za Dugave od sutra u 9 sati, do 31. srpnja u 20 sati voziti djelomično izmijenjenom trasomm javljaju iz ZET-a, a razlog su radovi koji uvjetuju zatvaranje za promet Selske ceste, od Ozaljske do Ribničke ulice u smjeru sjevera.

Nova ruta će biti: Dugave - redovnom trasom do raskrižja Selske ceste i Zagrebačke avenije, nakon čega skreće u Zagrebačku aveniju. LInija zatim ide u smjeru Golikove i Baštijanove do Selske cesta i dalje uobičajenom trasom do odredišta. Privremeno će biti uspostavljeno autobusno stajalište Kazalište Trešnja na Zagrebačkoj aveniji u smjeru Črnomerca. Na izmijenjenom dijelu trase autobusi se neće zaustavljati na usputnim stajalištima. Iz smjera Črnomerca prema Dugavama autobus će voziti redovnom trasom.