Tko je Davor Nađi, najnoviji kandidat za zagrebačkog gradonačelnika?

Među mlađim je hrvatskim političarima. Još početkom prošle godine spominjao se kao jedan od potencijalnih nasljednika Ivana Vrdoljaka na čelu HNS-a. A onda je ovaj 31-godišnjak, koji je u to vrijeme obnašao i funkciju dogradonačelnika Svete Nedelje, “prelomio” – izlazim iz te stranke. Nekoliko mjeseci kasnije Davor Nađi, inače magistar ekonomije, koji je prije radio u Adacti, regionalnom lideru za Microsoft poslovna rješenja, osniva Fokus, stranku političkog centra, čiji je predsjednik, a na parlamentarnim izborima u srpnju u koaliciji sa Strankom s imenom i prezimenom te Pametno osvajaju jedan mandat u Hrvatskom saboru. Do početka prosinca taj je mandat obnašao Dario Zurovec, Fokusov gradonačelnik Svete Nedelje.

Prekinuli vladavinu HDZ-a

Želeći se posvetiti kampanji kako bi zadržao funkciju, svoje mjesto u Saboru prepušta Nađiju koji, doduše, u tom trenu više nije njegov zamjenik. Ostavku je, naime, dao još lani u rujnu, a kao razlog naveo je – promjenu prebivališta, odnosno preseljenje u glavni grad. Očito je da se već tada pripremao za potez koji je ovih dana najavio jumbo plakatima na zagrebačkim ulicama.

Službeni kandidat Fokusa, kako je i sam rekao, postat će tek za desetak dana, kada ga kao takvog potvrdi vodstvo te stranke. No da se “brusi” za tu ulogu, jasno je dao do znanja plakatima na kojima je poslao glavne poruke, koje se temelje na njegovu prezimenu, a formirao je i internetsku stranicu na kojoj se one vrte. “Nađi ukidanje poreza”, “nađi gradonačelnika Zagreba”, “nađi učinkovitu gradsku upravu”, “nađi drugačiji Zagreb”, “nađi obnovu bolnica”, “nađi nešto novo u politici” – poruke su koje odašilje Zagrepčanima, a Fokus će, doznajemo, ići sa svojim kandidatima i u drugim gradovima županije koje će, kako je nedavno najavio i Dario Zurovec, predstaviti krajem siječnja.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 12.01.2021., Zagreb - Iako do lokalnih izbora ima jos nesto vise od 4 mjeseca predkampanja plakatima polako dolazi na zagrebacke ulice, poput ovih poruka potencijalnog kandidata stranke Fokus za zagrebackog gradonacelnika Davora Nadjija. Photo: Patrik Macek/PIXSELL Fokus su odmah po njegovu osnivanju u svibnju lani nazvali “liberalnim” Mostom, jer su na sličan način okupili dotad nezavisne lokalne čelnike na jednu platformu, a priključili su im se i neki poduzetnici, ali i bivši HNS-ovci, većinom mlađa generacija političara. Da mogu pobijediti “jače” i poznatije stranke, pokazali su na posljednjim lokalnim izborima u Svetoj Nedelji kad je Zurovec, tada kao nezavisni kandidat, “dobio” HDZ-ova Damira Halužana i prekinuo dugogodišnje “vladanje” te stranke u tom gradu. Može li Fokus i ovog puta Nađi, njegov donedavni zamjenik, učiniti isto u glavnom gradu? Već sad neki Zagrepčani kažu – ako iza sebe ima “projekt” Sveta Nedelja, koji je “deset kopalja iznad svih gradova”, njihov glas ima. Jer u četiri su godine, otkako su ondje izabrani, ukinuli prirez, porez na potrošnju i komunalnu naknadu za hotele, kampove i apartmanska naselja, a uveli su i mjeru transparentnosti u sklopu koje građani na posebnoj web-stranici mogu vidjeti sve ugovore, narudžbenice i fakture gradske uprave.

No većini Zagrepčana, složit će se politički analitičari, Nađi je posve nepoznato lice, zbog čega je potez s jumbo plakatima dobar način da se za njega čuje. Ipak, ni Ankica Mamić ni Krešimir Macan, a ni Davor Gjenero, ne misle da će Nađi na sebe “povući” značajan broj glasova.

Bolje će proći za Skupštinu

– Gužva u centru koristi Tomislavu Tomaševiću, kome će se okrenuti lijevi birači, ali pomaže i gradonačelniku Milanu Bandiću jer se raspršuju glasovi. A za naklonost birača Nađi bi se mogao boriti s Ottom Barićem, Vesnom Škare-Ožbolt ili čak Zvonimirom Troskotom, koji se predstavlja kao kandidat centra – kaže Ankica Mamić. Da je cilj Nađijeve kandidature kao opcije centra s liberalno-lijevim “bojama” zapravo razbijanje lijevog biračkog tijela, smatra Davor Gjenero, dok Macan drži da Nađi koristi i Bandiću i Tomaševiću koji su već otprije određeni kao oni koji idu u drugi krug, a svi ostali su tzv. alibi kandidati.

– Bandiću Nađi uopće nije prijetnja, a Tomaševiću bi mogao uzeti neznatan broj glasova koji će mu se vratiti u drugom krugu – kaže Macan te dodaje da bi puno veći rezultat mogao ostvariti za listu za Gradsku skupštinu, i to ako osvoji tek mandat ili dva, koji bi mogli biti prevaga za većinu.

Moguće je i da su lokalni izbori Fokusu relevantna anketa za daljnji politički nastup, no način na koji je Nađi počeo kampanju za Gjenera je “zvono za uzbunu” zbog toga što, kako kaže, većinom jumbo plakata u metropoli upravlja Zagrebački holding, odnosno njihova podružnica Zagreb plakat. Na sličan je način kampanju najavila i Vesna Škare-Ožbolt, a s obzirom na pandemiju i zabranu okupljanja, moguće je da će jumbo plakati ovaj puta odigrati značajniju ulogu po pitanju predstavljanja kandidata.