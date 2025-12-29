Naši Portali
IZMJENA DOKUMENTA

Nakon opomene AZOP-a: Grad Zagreb mijenja pravila, više neće objavljivati imena i OIB-ove dobitnika gradskih stanova

Novi Jelkovec
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
29.12.2025.
u 15:54

Do sada je pisalo da lista reda prvenstva sadrži redni broj podnositelja zahtjeva, njegovo ime i prezime te OIB, a sad se ta odredba mijenja tako da se po novom smiju objaviti inicijali i posljednja četiri broja OIB-a podnositelja zahtjeva, čime se djelomice štiti njihova privatnost.

Nakon javne objave osobnih podataka ukupno 1100 ljudi koji su u najam dobili gradske stanove, Agencija za zaštitu osobnih podataka izdala je Gradu Zagrebu, kao voditelju obrade, službenu opomenu te zabranila obradu (javnu objavu) navedenih osobnih podataka. Podsjetimo, u popisu su navedena imena i prezimena korisnika te njihovi OIB-ovi.

Da ne bi došlo do novih problema, Grad je odlučio promijeniti odredbe Odluke o najmu stanova, koja propisuje kako se objavljuje red prvenstva u dobivanju stanova. Do sada je pisalo da lista sadrži redni broj podnositelja zahtjeva, njegovo ime i prezime te OIB, a sad se ta odredba mijenja tako da se po novom smiju objaviti inicijali i posljednja četiri broja OIB-a podnositelja zahtjeva, čime se djelomice štiti njihova privatnost. 

Izmijenjena verzija dokumenta je u postupku savjetovanja sa javnosti do 28. siječnja, a o njemu će onda raspravljati zastupnici Gradske skupštine. "Agencija za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske u postupku zaštite osobnih podataka donijela je Rješenje Klasa: UP/I-009-01/25-002/30. Urbroj: 567-04/01-25-1 od 12. 11. 2025. kojim se Gradu Zagrebu izriče službena opomena budući su utvrdili da je Grad Zagreb kao voditelj obrade osobnih podataka objavio osobne podatke ukupno 1100 ispitanika u strukturi: ime i prezime i OIB unutar dokumenta Prijedlog liste reda prvenstva za davanje stanova i najam, bez da je dokazao pravnu osnovu javne obrade/javne objave navedenog opsega podataka iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a u svezi s člankom 5. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podatka.

Prema stavu Agencije javna objava OIB-a, koji je osjetljiv osobni podatak, bez zakonskog uporišta grubo je kršenje Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te njegova objava nije nužna niti razmjerna. Stav Agencije je da bi se mogao objaviti Prijedlog liste unutar kojega nisu dostupni osobni podaci ispitanika (korisnika fizičkih osoba) na način da se ne može utvrditi njihov identitet primjerice korištenjem inicijala imena i prezimena i korištenjem jednoznačnog identifikatora – rednog broja zahtjeva", stoji u obrazloženju dokumenta u Gradu. 

Ključne riječi
Grad Zagreb objava osobnih podataka AZOP

Komentara 1

Pogledaj Sve
CD
can.do
16:29 29.12.2025.

Bravo, dokinut će se neki minimum transparentnosti u ovoj državi. Znači, stan će moći dobiti i koji političar s milijunima na imovinskoj kartici, a mi o tome nećemo biti ni informirani??

