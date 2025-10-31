Nesvakidašnja nesreća u Zagrebu: Bez vozačke, bez osiguranja, u neregistriranom autu se zabio u policijsko vozilo

U utorak, 28. listopada oko 22 sata, na području Peščenice dogodio se nesvakidašnji prometni incident u kojem je glavnu ulogu imao 32-godišnji vozač bez položenog vozačkog ispita i s neregistriranim vozilom. Kako navodi policija, muškarac je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka krećući se Vugrovečkom ulicom u smjeru zapada. Dolaskom do kućnog broja 10 zaustavio se, a potom krenuo unatrag, ne uvjerivši se da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike. Tom je prilikom stražnjim dijelom vozila udario u službeni policijski automobil kojim je upravljao policijski službenik Mobilne jedinice prometne policije.

Očevid je otkrio niz ozbiljnih prekršaja — 32-godišnjak je vozio prije stjecanja prava na upravljanje, bez ijedne položenе vozačke kategorije, u neregistriranom vozilu i bez sklopljene police obveznog osiguranja. Uz to, vozilo je bilo opremljeno vučnim uređajem iako nije vuklo priključno vozilo, a vozač kod sebe nije imao vozačku dozvolu. Muškarac je uhićen te uz optužni prijedlog, u kojem je policija predložila novčanu kaznu od 1.930 eura i zabranu upravljanja vozilima na tri mjeseca, priveden prekršajnom sudu. Sud ga je kaznio s 2.560 eura.