FOTO Upao autom u tračnice u Zagrebu i izazvao zastoj tramvaja

auto
Foto: Katja Knežević
1/3
VL
Autor
Katja Knežević/Večernji.hr
13.12.2025.
u 19:50

Tramvajske linije koje dolaze sa Savskog mosta ili sa zapada preusmjeravaju se na Vukovarsku.

Zbog automobila koji je upao u tračnice nedaleko nadvožnjaka na Savskoj, zastoj je tramvaja na Savskoj u Zagrebu. Tramvajske linije koje dolaze sa Savskog mosta ili sa zapada preusmjeravaju se na Vukovarsku. 

auto
Foto: Katja Knežević

Zagreb Tračnice Automobil

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
