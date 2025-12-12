Naši Portali
CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA

4 Seasons: Zimsko izdanje sajma umjetnina i ručnog rada uz radionice za djecu i odrasle

Foto: CeKaTe
VL
Autor
Ana Vrbanek
12.12.2025.
u 11:35

Zimsko izdanje donosi bogat, cjelodnevni sadržaj oblikovan za sve dobne skupine i za sve koji žele istražiti kreativne prakse ili nabaviti unikatne blagdanske darove

Program kojim se na Trešnjevci najavljuje i slavi smjena godišnjih doba uz umjetnost, rukotvorine i uradi-sam vještine. Riječ je o manifestaciji Četiri sezone – 4 Seasons, a Centar za kulturu Trešnjevka najavljuje zimsko izdanje programa koji će se održati u subotu, 20. prosinca, od 10 do 18 sati, u predvorju i na terasi Centra za kulturu Trešnjevka na adresi Park Stara Trešnjevka 1.

Zimsko izdanje donosi bogat, cjelodnevni sadržaj oblikovan za sve dobne skupine i za sve koji žele istražiti kreativne prakse ili nabaviti unikatne blagdanske darove. Među autorima koji će predstaviti svoje radove nalaze se Mala Trgovina Užasa, Fine kovine, Funky Shapes, Angelica Rukotvorine, Studio OWN, Mijena Ceramics, Smola čovječe, June’s Morning, Nightfall, flamma i LEART čiji radovi obuhvaćaju različite umjetničke i stilske pravce, od alternativnih do eksperimentalnih pristupa.

Sudionici će imati priliku upoznati se s tehnikom ekoprinta kroz radionicu Studija OWN, koja polaznike uvodi u prijenos boje i uzorka biljaka na tkaninu. Tehnika makrame bit će predstavljena kroz radionicu izrade torbice u organizaciji Mijena Ceramics, a pogodna je i za početnike i za polaznike s iskustvom. Posebnu pozornost privlači radionica izrade bedževa, koju vodi Smola čovječe, a odvijat će se tijekom čitavog jutarnjeg dijela programa. Program uključuje i radionicu 3D dizajna i izrade nakita pod vodstvom Funky Shapes, kao i radionice Angelica Rukotvorina posvećene izradi prstenja od kamenčića i japanskih terarija.

Dio edukativnog segmenta čini i radionica osnova karikature koju vodi akademska slikarica Mia Maraković, namijenjena djeci i odraslima zainteresiranima za uvod u karikaturalni crtež. Ulaz je besplatan za sve.
