UGAŠEN JE

Izbio požar u Domu za starije u Zagrebu, evakuirani su štićenici

Zagreb: U Krapinskoj ulici izgorio stan
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
1/2
Autori: Maša Ilotić Šuvalić, Eva Berišić
13.12.2025.
u 22:23

Požar je brzom intervencijom zgrebačkih vatrogasaca ugašen

Domu za starije i nemoćne u Nemetovoj ulici u Zagrebu, oko 21:40 sati, izbio je požar. Na teren su odmah izašle vatrogasne ekipe koje su brzo lokalizirale požar, a štićenici dom su evakuirani. Kako nam je kazao Siniša Jembrih zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba požar je ugašen. U Domu je bilo  250 štićenika. 

Vatrogasci su odmah intervenirali i, u suradnji s osobljem doma, brzo prigušili vatru u jednoj sobi u prizemlju, čime je spriječeno širenje požara. Tijekom intervencije proveden je i postupak evakuacije svih štićenika, a po lokalizaciji požara vatrogasci su izvršili hlađenje i odimljavanje stubišta. Soba u kojoj je izbio požar imala je površinu 20 četvornih metara, a srećom, nitko nije ozlijeđen. Nakon što je provedena ventilacija cijelog objekta, intervencija je uspješno završena.
Ksaver dom za starije požar

JI
Jingo
22:31 13.12.2025.

Primjerena brzina dok je za intervenciju Vjesnikovog nebodera bila zamjetna sporost istih vatrogasaca. Ksaver je udaljeniji od Vjesnika. Taj Siniša i cijela ekipa bi trebali dobiti otkaz.

