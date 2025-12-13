Izbio požar u Domu za starije u Zagrebu, evakuirani su štićenici

U Domu za starije i nemoćne u Nemetovoj ulici u Zagrebu, oko 21:40 sati, izbio je požar. Na teren su odmah izašle vatrogasne ekipe koje su brzo lokalizirale požar, a štićenici dom su evakuirani. Kako nam je kazao Siniša Jembrih zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba požar je ugašen. U Domu je bilo 250 štićenika.

Vatrogasci su odmah intervenirali i, u suradnji s osobljem doma, brzo prigušili vatru u jednoj sobi u prizemlju, čime je spriječeno širenje požara. Tijekom intervencije proveden je i postupak evakuacije svih štićenika, a po lokalizaciji požara vatrogasci su izvršili hlađenje i odimljavanje stubišta. Soba u kojoj je izbio požar imala je površinu 20 četvornih metara, a srećom, nitko nije ozlijeđen. Nakon što je provedena ventilacija cijelog objekta, intervencija je uspješno završena.