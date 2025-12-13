Izbio požar u Domu za starije u Zagrebu, evakuirani su štićenici

U Domu za starije i nemoćne u Nemetovoj ulici u Zagrebu, oko 21:40 sati, izbio je požar. Na teren su odmah izašle vatrogasne ekipe koje su brzo lokalizirale požar, a štićenici dom su evakuirani. Kako nam je kazao Siniša Jembrih zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba požar je ugašen. U Domu je bilo 250 štićenika.
Vatrogasci su odmah intervenirali i, u suradnji s osobljem doma, brzo prigušili vatru u jednoj sobi u prizemlju, čime je spriječeno širenje požara. Tijekom intervencije proveden je i postupak evakuacije svih štićenika, a po lokalizaciji požara vatrogasci su izvršili hlađenje i odimljavanje stubišta. Soba u kojoj je izbio požar imala je površinu 20 četvornih metara, a srećom, nitko nije ozlijeđen. Nakon što je provedena ventilacija cijelog objekta, intervencija je uspješno završena.
Primjerena brzina dok je za intervenciju Vjesnikovog nebodera bila zamjetna sporost istih vatrogasaca. Ksaver je udaljeniji od Vjesnika. Taj Siniša i cijela ekipa bi trebali dobiti otkaz.