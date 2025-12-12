Naši Portali
PETI PUT

Malo tko iz Hrvatske to može: Perica Novosel ponovno na prestižnoj izložbi u Vatikanu

VL
Autor
Večernji.hr
12.12.2025.
u 13:35

Za Pericu Novosela izrada jaslica ostaje ispuhni ventil, način opuštanja i bijeg od svakodnevnog stresa – ali i trajni poziv na tišinu, vjeru i zajedništvo u vremenu koje to sve više zaboravlja.

Perica Novosel i ove je godine dobio veliko međunarodno priznanje – po peti put zaredom izlaže na prestižnoj izložbi jaslica „100 Presepi in Vaticano“, koja se održava na Trgu sv. Petra u Vatikanu. Riječ je o jednoj od najznačajnijih svjetskih izložbi jaslica, a ponovni poziv potvrđuje prepoznatljivost i trajnu vrijednost njegova rada. Novosel se izradom jaslica bavi već 33 godine, iako je tek nedavno navršio 40. U svojoj privatnoj zbirci čuva više od 150 izrađenih jaslica, dok se još oko 70 njegovih radova nalazi u privatnim zbirkama. Posebno je poznat po tome što u blagdansko vrijeme rado daruje svoje jaslice prijateljima i ljubiteljima, šireći duh Božića i zajedništva.

Za ovogodišnje izdanje izložbe Perica je izradio poseban rad nazvan „Emanuel“ („Bog s nama“). Jaslice su postavljene na odbačenu staru knjigu, čije je rubove zalijepio i obojio zlatnom akrilnom bojom, dajući joj novu svrhu i simboliku. Na knjizi je prikazana skromna, ali snažna scena Kristova rođenja: Sveta obitelj, tri kralja, ovce i ptice, uz mahovinu, drobljenu lavu i drvena vrata. Autor ističe kako mu je važno udahnuti novi život starim predmetima, svjestan izazova današnjeg vremena i potrebe za kružnim gospodarenjem. Sličan pristup primjenjuje i u brojnim drugim radovima. Na pitanje što ga iz godine u godinu dovodi na međunarodnu izložbu u Vatikanu, Novosel skromno odgovara:

– Jaslice koje izrađujem imaju dušu, pogotovo u današnjem vremenu kada svi negdje žurimo. Dodaje kako nam danas nedostaje ljubavi, mira i zajedništva te vjeruje da bi svijet bio bolje mjesto kada bismo se više okretali jedni drugima, a manje pohlepi koja razara odnose. Iako ga mnogi smatraju umjetnikom, Perica sebe radije naziva jasličarom amaterom koji iskreno voli priču o Kristovu rođenju. Za njega jaslice nisu dekoracija, već simbol jednostavnosti, skromnosti i radosti u malim stvarima. Otvorenju izložbe u Vatikanu prisustvovao je 8. prosinca, na prostoru uz Berninijeve kolonade. Ove je godine po prvi put objavljen i dvojezični katalog „Od Hrvatske do Vatikana: uz svjetlo nade“, koji donosi pregled radova svih autora iz razdoblja od 2021. do 2025. godine.

Osim Vatikana, Novosel je svoja djela ove godine predstavio i na brojnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu – gradu Zadru darovao je veliku izložbu stotinjak jaslica, u Bistri je izložio radove prikazane u Vatikanu posljednje četiri godine, a izlagao je i u Žminju, Veržeju u Sloveniji te na više lokacija u Zagrebu. Za Pericu Novosela izrada jaslica ostaje ispuhni ventil, način opuštanja i bijeg od svakodnevnog stresa – ali i trajni poziv na tišinu, vjeru i zajedništvo u vremenu koje to sve više zaboravlja.
