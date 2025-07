Nakon što su sami očistili odron, Žumberčani maknuli i betonske blokove: Cesta i dalje nesigurna

Više od četiri mjeseca nakon velikog odrona koji je presjekao cestu između Hartja i Petričkog Sela, frustracija među mještanima sve je izraženija. Nakon što su, kako smo ranije pisali, prošlog vikenda sami uklonili dio odrona koji nije dirnut više od 100 dana, sada su maknuli i betonske barikade koje su Hrvatske ceste naknadno postavile zbog sigurnosnih razloga.

Podsjetimo, cesta je službeno zatvorena od 18. ožujka, a iz Hrvatskih cesta ranije su nam rekli da su odmah po odronu angažirani geotehničari koji su utvrdili da je teren izrazito nestabilan i nesiguran za promet. Naglasili su kako postoji visok rizik od novog urušavanja te da je zabrana prolaza uvedena radi zaštite ljudi.

Uklanjanjem odronjenog materijala, o čemu je obaviještena i nadležna policijska postaja, dodali su, došlo je do dodatnog rasterećenja nožice odrona, čime se značajno povećao rizik od novog pa su postavili betonske elemente. Rekli su nam i kako je natječaj za odabir izvođača radova u tijeku, ali nisu dali precizne rokove kada bi sanacija mogla početi ni koliko će trajati. Zbog toga smo ponovno poslali upit s molbom da pojasne koji su koraci i rokovi, a odgovor ćemo objaviti po primitku.

– Kombi trgovina koja nas opskrbljuje dva-tri puta tjedno došla bi do jedne strane odrona, a ljudi bi se odvezli do druge i propješačili taj dio da dođu do osnovnih namirnica. Sada ni to ne mogu – objasnila nam je pak jedna od mještanki. A osim trgovine, župnik Juraj Jerneić, koji već 18 godina iz Zagreba dolazi u župu na Žumberku, rekao je da stanovnici nemaju ni poštu ni javni prijevoz. – Sve se urotilo protiv tih ljudi. I župa mi je prepolovljena. Ako želim k jednima, moram preko Jastrebarskog i Krašića, a idem li k drugima, preko Samobora. To su deseci dodatnih kilometara – kazao je.