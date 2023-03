Nakon Sarajevske, tramvaj bi mogao i prema ostatku Novog Zagreba: Sloboštini, Buzinu, Velikom Polju...

Tramvajem do Dugava, Sloboštine, Buzina pa čak i Velikog Polja. Iako u ovom trenutku zvuči poput znanstvene fantastike, u budućnosti bi Novi Zagreb mogao dobiti još jedan tramvajski prsten. Svojevrsna je to pobjeda inicijative stanovnika južnog Novog Zagreba, odnosno Buzina, Odre, Hrašća, Velikog Polja i okolnih naselja koji su, kako smo nedavno pisali, aktualnom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću poručili da bi, poput Većeslava Holjevca koji je pregazio Savu, on to mogao učiniti s infrastrukturom.



U igri dva scenarija