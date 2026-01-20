Najveći sajam obrtničkih i strukovnih zanimanja stiže na Velesajam: Do sada ga posjetilo više od 35.000 djece

Gotovo 60 različitih obrtničkih i strukovnih zanimanja predstavit će se budućim srednjoškolcima u sklopu 11. Zagrebačkog obrtničkog sajma – sajma zanimanja (ZOS), koji se 28. i 29. siječnja održava na Zagrebačkom velesajmu, u paviljonima 7 i 7a. Sajam organizira Obrtnička komora Zagreb, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan. Na ZOS-u će se predstaviti 25 obrtničkih i srednjih strukovnih škola s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a učenici završnih razreda osnovnih škola imat će priliku iz prve ruke vidjeti kako izgleda rad u različitim obrtničkim zanimanjima. Predsjednik Obrtničke komore Zagreb Antun Trojnar ističe kako interes mladih za obrtnička i strukovna zanimanja iz godine u godinu raste.

– Lani nas je posjetilo više od 6000 djece, a ove godine taj broj još raste. Dolaze nam djeca iz cijele Hrvatske kako bi vidjela kako obrtništvo izgleda u praksi. U jedanaest godina održavanja sajma brojimo posjećenost u desecima tisuća učenika završnih razreda. ZOS je mjesto na kojem se interes mladih za obrtnička i strukovna zanimanja jasno vidi – rekao je Trojnar. Cilj Zagrebačkog obrtničkog sajma je povećati motivaciju učenika završnih razreda osnovnih škola za upis u obrtnička i strukovna zanimanja te pridonijeti promociji obrtništva, osobito na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Sajam se tijekom godina profilirao kao najveći događaj te vrste u regiji, a do sada ga je posjetilo više od 35.000 djece.