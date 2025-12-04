Na sud ih prate specijalci, smatraju ih opasnima, a sud im odbio zahtjev za spajanjem spisa i tako, za sada, onemogućio da izađu iz Remetinca

U svijetu u kojem se kreću, kolokvijalno ih zovu "zagrebački Srbi" i to zato što su im u "poslu" u kojem se bave uzor razni srbijanski kriminalci. Njihovi "poslovi" odavno zanimaju i policiju i USKOK, koji je protiv njih vodio istragu, koja je na koncu rezultirala podizanjem dviju optužnica protiv više osoba koje se terete da su u sklopu zločinačkog udruženja nabavljali i preprodavali veće količine droge, ali i da su naručivali likvidacije svojih konkurenta. Uhićeni su koncem 2021., neki se brane sa slobode, a neki su još uvijek u istražnom zatvoru. Gdje će očito još neko vrijeme i ostati jer je optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda, koje se bavi aktivnostima zločinačkog udruženja koje je, prema USKOK-u vodio Viktor Milaković, odbilo prijedloga obrana da se dvije razdvojene optužnice opet spoje u jedan postupak. Jedna se optužnica odnosi na zloporabu droge, druga na poticanja na teška ubojstva. Kada su Milaković i njegovi suoptuženici u prosincu 2021. uhićeni vodila se jedinstvena istraga, koja je kasnije razdvojena u dva predmeta. Sud je sada raspravljao o optužnici koja se odnosi na zloporabu droge, a obrane su smatrale da se cijeli slučaj trebao voditi kao jedinstveni postupak.

Iza zahtjeva obrana zapravo stoji želja za ukidanjem istražnog zatvora onim optuženicima koji iza rešetaka borave još od prosinca 2021. Naime, kada su uhićeni prvo su se sumnjičili za poticanje na teška ubojstva u sklopu zločinačkog udruženja te im je zbog toga određen istražni zatvor. U međuvremenu je istraga proširena i na zloporabu droge, a kako je u tom djelu istrage USKOK teretio 20 okrivljenika, zaključili su da će zbog ekonomičnosti postupka razdvojiti spis na dva dijela. Kasnije su podigli i dvije optužnice, prvu 2022., drugu 2024. Kada je optuženicima koji su u istražnom zatvoru od uhićenja, istekao maksimalni istražni zatvor u jednom predmetu, USKOK je tražio da im ga se odredi u drugom. Sud im je zahtjevu udovoljio, a žalbe obrana odbio je Visoki kazneni sud (VKS). Kada bi se ta dva predmeta, kako je na sjednici optužnog vijeća, sada tražila obrana, ponovila spojila u jedan spis, to bi značilo da više ne egzistiraju ni uvjeti za istražni zatvor. No optužno vijeće je zahtjev obrana odbilo, one na to nemaju pravo žalbe, a sjednica optužnog vijeća nastavlja se idući tjedan, kada će obrane vjerojatno tražiti izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih.

Inače, do sada su se u oba predmeta, sjednice optužnog vijeća odgađale zbog bolesti okrivljenika, njihovih žalbi zbog kojih je spis bio na VKS-u, zahtjeva za izuzećem, promjene sudaca... Kako je riječ o osobama koje se smatraju visoko rizičnima, svako njihovo dovođenje na sud znači da ih prati pojačano osiguranje, a ponekad i Specijalna policija. Neki od optuženika, u oba predmeta, su se u međuvremenu nagodili s USKOK-om te su na temelju tih sporazuma i osuđeni.

U optužnici o kojoj je u četvrtak raspravljalo optužno vijeće, Viktor Milaković i 19 mu suoptuženika terete se da su u sklopu zločinačkog udruženja nabavljali i preprodavali veće količine droge. Konkretnije, radilo se, kako navodi USKOK u optužnici, o nabavci najmanje 777,5 kilograma marihuane, 35,1 kilogram amfetamina, 22,1 kilogram kokaina, 3000 tableta MDMA.... Od toga što su nabavili, prodali su, kako tvrdi USKOK, 570 kilograma marihuane, 28,1 kilogram amfetamina, 21 kilogram kokaina i tisuću tableta MDMA. Time su sebi pribavili protupravnu imovinsku korist od 1,1 milijun eura, a taj su novac međusobno podijelili, sukladno svojim ulogama unutar zločinačkog udruženja.

Što se tiče tiče druge optužnice tamo se Milaković i suoptuženici mu terete za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg su od ožujka 2020. do prosinca 2021. planirali likvidacije nekih osoba iz bezobzirne osvete. USKOK navodi da je u sklopu tog zločinačkog udruženja isplanirano i dizanje u zrak stana Tomislava Sučića na Laništu u svibnju 2021.. U to vrijeme u stanu su bili Sučićevi supruga i djeca, i samo poukom srećom nitko nije poginuo. Sučić je, prema tvrdnjama, USKOK-a pripadnik suprotstavljene kriminalne skupine te se sukobio s Milakovićevim kumom dok su obojica bili u Remetincu. Eksplozivni napad je bio osveta, tvrdi USKOK, a dokaze za to nalazi u SKY kriptiranoj komunikaciji između optuženika.