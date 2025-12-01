Poznato kako su izvlačili novac u aferi Hipodrom, nestalo 1,8 milijuna eura: Optuženi i ljudi bliski Možemo

Afera Hipodrom , koja je počela u travnju uhićenjem Koste Kostanjevića, sada je formalizirana optužnicom koju je USKOK podigao protiv njega te još nekoliko osoba. Među tim osobama je i Goran Đulić, koji je član Možemo i percipira ga se bliskim Tomislavu Tomaševiću, gradonačelniku Zagreba. Tako je u hrvatskoj korupcijskoj kaljuži sada završio i Možemo jer se cijela priča u aferi Hipodrom vrti ili oko ljudi koji su bliski njima ili oko ljudi koji su obnašali neke funkcije na koje su imenovani u vrijeme Tomaševićeve gradske vlasti.

USKOK je, osim Kostanjevića i Đulića, optužio i oca i sina Slavka i Domagoja Galića, njihovu tvrtku Eurolex zaštita te Jagodu Bončinu Franjković, koja je Kostanjevića naslijedila na poziciji čelne osobe Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO). USKOK Kostanjevića i Galiće tereti za zloporabe položaja i ovlasti te krivotvorenje službene isprave u sklopu zločinačkog udruženja, dok se Đulića i Bončinu Franjković tereti za pokušaj trgovanja utjecajem i pokušaj zloporabe ovlasti, koji se odnosi na sistematizaciju radnih mjesta nakon Kostanjevićeva izlaska iz Remetinca, pri čemu mu je, prema tvrdnjama USKOK-a, Đulić pokušao pogodovati.

Što se tiče glavne priče u aferi Hipodrom, Kostanjevića i Galiće sumnjiči se da su od studenoga 2023. do studenoga 2024. iz Hipodroma izvukli oko 1,8 milijuna eura. Priča se vrati oko angažmana zaštitara na Hipodromu, a taj je posao Eurolex dobio preko javne nabave, nakon čega je USO sklopio okvirni sporazum s Eurolexom o zaštiti objekata kojima upravlja USO. Prema okvirnom sporazumu, bilo je predviđeno, tvrdi USKOK, da Eurolex pruža usluge zaštite Hipodroma, a zaštitari su to trebali obaviti u 35.240 radnih sati tijekom dvije godine. No prema tvrdnjama USKOK-a, Galićeva je tvrtka USO-u ispostavljala račune i za poslove zaštite Hipodroma, koje su uključivale i deložaciju, koja nije bila predmet javne nabave.

U isporučenim računima bili su obračunati i sati koje zaštitari nisu odradili, a po USKOK-u isporuka takvih računa rađena je sukladno dogovoru Kostanjevića i Galića. Uglavnom, od 22. studenoga 2023. do 31. kolovoza 2024. USO-u su ispostavljeni računi u ukupnom iznosu od 1,8 milijuna eura, u kojima je, navodi USKOK, neistinito bilo navedeno da je za deložaciju utrošeno ukupno 242.436 radnih sati. USKOK tvrdi da su Galići sastavljali neistinitu evidenciju radnih sati kako bi to odgovaralo računima koji su izdani USO-u. Kostanjevića se tereti da je naložio da se ti računi plate iako je znao da za deložaciju nije provedena javna nabava te iako je znao da broj radnih sati na računima ne odgovara stvarno realiziranom broju sati.

USKOK tvrdi da računima čije je plaćanje Kostanjević nalagao nije priložena ni evidencija zaštitara kao dokaz o obavljenoj usluzi. Krimen mu je i to što nije osigurao da USO provede nadzor obavljenih zaštitarskih usluga. USKOK tvrdi i da je, nakon što je Eurolexu USO platio 1,8 milijuna eura, jedan od Galića dio tog novca podigao u gotovini te da je Kostanjeviću predano 450.000 eura.

Kostanjević je nakon uhićenja dao ostavku, nakon čega je na čelo USO-a došla Jagoda Bončina Franjković, koju USKOK sada tereti da je s Đulićem prilikom sistematizacije posla degradirala dvoje djelatnika, koji su uz to bilo svjedoci protiv Kostanjevića tijekom istrage. USKOK tvrdi da su trebali biti raspoređeni na gora radna mjesta s nižim koeficijentom, a oni su te ugovore odbili potpisati. Osim toga, USKOK tvrdi da je Kostanjević prema nalogu Đulića nakon izlaska iz Remetinca trebao biti postavljen kao rukovoditelj jednog sektora, dok je osoba koja je do tada obavljala taj posao trebala otići na niže radno mjesto. No to se nije dogodilo jer je USKOK zatražio da mu Bončina Franjković dostavi dokumentaciju o radnopravnom statusu Kostanjevića.