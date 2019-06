Na mjesto hipodroma stiže beskonačna petlja

Petlja, i to beskonačna, otprilike kao i količina “projekata” koji se u metropoli rade bez da se unaprijed o njima bilo kome išta kaže. “Zagrebački Manhattan” od samog starta dolazi na kapaljku, iz koje je sad iscurio novi Generalni urbanistički plan (GUP), u potpunosti izbrisavši postojanje hipodroma i Velesajma, nazivajući ih “ex”. Što će se na tom području nalaziti i po kojim kriterijima smještati na 1,1 milijun četvornih metara, na koliko se planira Zagreb City, također se ne zna, ali popriličan dio mogla bi zauzeti konstrukcija koja je pobijedila na natječaju u sklopu kojeg se osmišljavao “opservacijski toranj” novog Novog Zagreba.

Nigdje nikakve informacije

Beskonačna petlja; odvažno, jednostavno i inovativno zdanje koje reflektira vječni duh Zagreba i njegovih ljudi – opisali su tako u Ex Developmentu, tvrtki kćeri Eagle Hillsa, glavnog investitora u “Manhattan”, zašto je upravo petlja pobjednica natječaja raspisanog prije gotovo četiri mjeseca. O “vječnom duhu”, kako našeg glavnog grada, tako, eto, i nas, najbolje su bili informirani azijski arhitekti, točnije studio Rian Architects and Designers iz Indije, predvođen arhitektom Iasefom Md Rianom, koji trenutačno predaje u Suzhou u Kini.

Stručnjaci su to koji su dosad radili projekte uglavnom upravo po Aziji, iako su aplicirali i na pojedine europske natječaje, te konačno na jednom upravo i pobijedili. O kriterijima po kojima su Rianovi bili najbolji nigdje nema ni riječi, a sam Ex Development, koji je natječaj za vidikovac visine od 45 do 70 metara raspisao, rezultate nije objavio na svojoj službenoj internetskoj stranici, već samo, uz jednu šturu rečenicu, na svom Instagram profilu. Zašto je to tako, nije bilo baš jasno ni ostalim arhitektima koji su pratili odabir najboljeg rada.

– Pristup starijim osobama, onima s invaliditetom, prostor za zaklon od sunca – samo su neke od zamjerki na petlju koju je našao Felipe Guerrero Castillo, arhitekt iz studija Taller u Kolumbiji, dok su ostali komentirali kako se natječajem tražio “opservacijski toranj”, dok pobjedničko zdanje to uopće nije. U finalu su, doduše, bila dva tornja, onaj Zuo Studija iz Tajvana te Ibrahim Ibrahima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ovaj posljednji pratiteljima Ex Developmenta na Instagramu nekako se najviše svidio.

– Posveta gradskoj geografiji, kao i vještini njegovih ljudi – kome je Ibrahim Ibrahim dao hommage opisuje se pored projekcije njegova tornja, koji se ujedno naziva “nakitom u srcu grada”. Što se tiče Zuo Studija, arhitekti su to koji se nisu posebno pravili da Zagreb znaju u srž pa su se odlučili na “svevremensko zdanje”, koje može biti spomenik bogatoj povijesti grada, ali i “cvatućoj budućnosti”.

Malo smo požurili

Hoće li u toj budućnosti na mjestu gdje se još danas nalazi hipodrom, a s kojeg bi do 1. prosinca trebali odseliti svi konji, biti upravo pobjednička beskonačna petlja, u Gradu kažu da još nisu skroz sigurni.

– Taj je natječaj bio informativnog karaktera, odnosno budući da bi vidikovac trebao biti središnji dio budućeg “Manhattana”, njega su investitori htjeli imati barem otprilike projektiranog kako bi mogli sastaviti čitav projekt koji će nam onda prezentirati. Na kraju će biti kako se u Zagrebu odluči, možda petlja, možda toranj – kažu nam sugovornici iz Grada koji se na upit o petlji nisu nimalo iznenadili. Prati se natječaj, govore nam, a na pitanje zašto se ništa ne govori o napredovanju projekta, kao i o planovima koji se već kuju, odgovaraju da “treba ići polako”. Prvi je korak, kažu, promjena GUP-a, koja će se naći na sjednici Gradske skupštine 10. srpnja iako se isprva govorilo da se ni u kakve izmjene ne bi trebalo ići prije jeseni.

– Malo smo požurili jer gradonačelnik kaže da za prva lopata za Zagreb City mora biti zakopana već na jesen sljedeće godine – kažu u Gradu, u kojem se sve, izgleda, pomalo priprema, unatoč tome što je protiv izmjena GUP-a gradska oporba, Središnji državni ured za šport, koji je dojavio da ih nitko ništa nije pitao, a i arhitekti koji su već pojasnili na koji bi način eventualne promjene u prostoru hipodroma i Velesajma bile moguće.

– Sve što smo napravili sugrađani i ja u ovih 19 godina “ubod je komarca” što će se tamo dogoditi – još u veljači, neposredno prije Dubaija, gdje je posjetio potencijalne investitore za Grad u gradu, rekao je gradonačelnik Milan Bandić, pa dodao da će se o čitavom projektu znati više “za mjesec-dva dana”. Vrijeme mu, čini se, sporije prolazi nego drugima jer gotovo pet mjeseci kasnije o prostoru između Save, Avenije Većeslava Holjevca, Avenije Dubrovnik i Cimermanove i dalje se nagađa.