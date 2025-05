Na Jarunu se sprema ljetni spektakl: Stiže velika svjetska zvijezda, a za njegov koncert prodano je više od 11.000 ulaznica

Zagreb posljednjeg vikenda u lipnju postaje najveća glazbena pozornica u ovom dijelu Europe. Predstavljen je dvodnevni glazbeni spektakl u režiji dva vodeća hrvatska glazbena brenda BSH Events i Lollipop. U petak, 27. lipnja na velikom jarunskom jezeru nastupit će superstar DJ-i Hot Since 82 i Joris Voorn. Festival su predstavili Drago Vukelić iz BSH Events, te Ivan Budor i Matej Franc iz Lollipopa.

U subotu, 28. lipnja na Lollipop super pozornici nastupi će američko – jamajčanska zvijezda, jedan od najpopularnijih glazbenika današnjice Sean Paul. Za ovaj događaj do sada je, nešto više od mjesec dana unaprijed, prodano više od 11 tisuća ulaznica.

"Od samog početka Lollipopa cilj nam je bio stvarati nezaboravne glazbene doživljaje i jednog dana dovoditi svjetska imena na domaću scenu. Prošle godine pružila nam se prilika da započnemo pregovore sa Sean Paulom – globalnom glazbenom ikonom i jednom od najprepoznatljivijih glazbenih zvijezda 2000-tih čiji su hitovi i danas aktualni. Nakon više od tri mjeseca pregovora, s ponosom možemo potvrditi da će 28.06. Zagreb biti domaćin pravog glazbenog spektakla!", izjavio je Matej Franc iz Lollipopa.

"Uz sam nastup Seana Paula, posjetitelje očekuje bogat popratni sadržaj koji uključuje brojne interaktivne zone, chill stage sa sponzorskim aktivacijama i raznolikom street food ponudom te nagradne igre gdje će posjetitelji imati priliku osvojiti mnogobrojne nagrade koje još nećemo otkrivati. Prije i nakon koncerta zabavljat će nas Lollipop showcase program te Jarun od 17 sati pretvaramo u cjelodnevni festivalski doživljaj – s glazbom, sadržajem i atmosferom kakvu Zagreb još nije doživio!", dodao je.

S više od 26 milijuna prodanih ploča na osam objavljenih studijskih albuma, Sean Paul je globalno podigao dancehall žanr, koji je od njegovog samog nastanka u klubovima na Jamajci postao svjetski hit. Njegovi mega hitovi uključuju one kao što su "Mad Love", "Rockabye", "Get Busy" i "Baby Boy". Tijekom karijere surađivao je s glazbenim velikanima poput Beyoncé na hitu Baby Boy, Sije na Cheap Thrills, Enriquea Iglesiasa na hitu Bailando, Dua Lipe na No Lie i J Balvina na hitu Contra La Pared. Sean Paul je nastupao pred ogromnom publikom, zapalivši pozornice i okupivši neke od najvećih dvorana u više od 120 zemalja.

Joris Voorn je odrastao u glazbenoj obitelji što je utjecalo na njegovo rano zanimanje za glazbu. DJ karijeru započeo je 1997. Godine. Njegov EP "Lost Memories" postao je underground hit, a 2004. pjesma "Incident" s nastavka tog EP-ja učvrstila je njegovu reputaciju na globalnoj sceni. Voornov glazbeni stil karakterizira kombinacija melodičnog tech-housea i dubokog, emotivnog techno zvuka. Poznat je po tehnički sofisticiranim setovima i sposobnosti spajanja različitih žanrova u koherentne cjeline. Redoviti je izvođač na brojnim svjetskim festivalima kao što su: DGTL Amsterdam, Awakenings, Sunrise Festival, Ultra Europe, Time Warp i drugima.

Hot Since 82, pravim imenom Daley Padley, svjetsku je slavu stekao upravo nevjerojatnim talentom i energijom koju donosi na svaki nastup. Od svojih prvih nastupa u open air klubovima sa 17 godina, do statusa međunarodne zvijezde, njegova karijera ovjenčana je najvažnijim svjetskim pozornicama. Danas je redoviti gost i rezident na Ibizi te nastupa na najprestižnijim svjetskim festivalima. Zagrebačkoj i hrvatskoj publici još uvijek je najboljem u sjećanju.

"Događaj se održava na jezeru Jarunu pokraj bejzbolskog igrališta gdje će se od 17 pa sve do 2 sata u noći Lollipop show protezati na više od 16 tisuća kvadrata. Posjetitelji će uz veliki stage na kojem će nastupiti sam Sean Paul te nekolicina hrvatskih DJ-eva doživjeti i mnoge druge zanimljivosti kao što su: još jedan manji stage na kojem će svirati chill glazba, bogatu ponudu hrane, zone s koktelima, za kupnju našeg merchandisea, sa sladoledima i zamrznutim koktelima, zonu za šminkanje i šišanje te onu za snimanje podcasta!", izjavio je Ivan Budor iz Lollipopa. Ulaznice za oba događaja mogu se kupiti u sustavu Entrio.hr.