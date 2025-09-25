Na Jarunu humanitarna akcija 'Hodajmo za one koji ne mogu' - 100 km u 24 sata

Na zagrebačkom Jarunu 26. i 27. rujna održat će se humanitarna akcija "Hodajmo za one koji ne mogu - 100 km u 24 sata." Projekt okuplja zajednicu s ciljem podizanja svijesti o izazovima s kojima se suočavaju djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Kroz simbolično zajedničko hodanje promiču se inkluzija, solidarnost i društvo jednakih prilika, a centralni događaj - hodanje 100 kilometara u 24 sata, održat će se 26. i 27. rujna 2025. na zagrebačkom Jarunu.

Akcija starta u petak u 18.00 sati, a događaj traje do subote u 18.00 sati. Cilj je u 24 sata proći 17 krugova oko Jaruna (100 km). Za vrijeme programa održat će se brojni sadržaji koji uključuje trkački kamp, nogometnu utakmicu, nordijsko hodanje, dječje utrke na 100 i 200 metara, edukativne radionice....

Cilj projekta je prikupljanje sredstava za kupnju ortopedskih pomagala, kako bi se djeci s teškoćama u razvoju, DTUR i osobama s invaliditetom, omogućilo aktivno uključivanje u sport i tjelesnu aktivnost. Kotizacije za sudjelovanje dostupne su putem platforme Entrio.hr po simboličnoj cijeni od 10 eura.

Sva prikupljena sredstva bit će donirana Udruzi osoba s amputacijom udova Grada Zagreba i Zagrebačke županije, suorganizatoru projekta, za kupnju ortopedskih pomagala. Organizatori ove društveno odgovorne inicijative su Women's Executive Business Club, Udruga osoba s amputacijom udova grada Zagreba i Zagrebačke županije, te Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog paraolimpijskog odbora.