Most: Želimo uvid u ugovor sa ZET-om i reviziju poslovanja s Petekom

Ugovor između grada Velike Gorice i ZET-a ističe ovih dana, a građani, kao niti gradski vijećnici nemaju informaciju što će biti dalje. Zbog toga je gorički Most sazvao konferenciju za novinare na kojoj su zatražili uvid u ugovor sa ZET-om, transparentnost gradskih računa, ali i odgovore na pitanja kada će se sastati Gradsko vijeće, o reviziji poslovanja Elektro-centra Petek, tko će biti direktor VG Vodoopskrbe te koliki će biti penali za kašnjenje plaćanja u projektu Aglomeracije.

- Vidimo što se ovih dana događalo. Oglasile su se sve stranke, a jedini koji se nisu oglasili su vladajući te stranka Bandić Milan 365. Dakle što se događa kod njih, mi to ne znamo. Je li u pitanju nekakav sukob, ili možda puca ta vladajuća koalicija ni to ne znamo. Puca li možda zbog ZET-a, ni to ne znamo, ali bilo bi jako dobro da se oglasi gorički HDZ da vidimo da li oni normalno mogu funkcionirati u vođenju grada Velike Gorice - kazao je Damir Slojšek, predsjednik goričkog MOST-a, prenosi VGdanas.



- Ono što mi tražimo je uvid u ugovor. Po ugovoru koji je bio s gradonačelnikom mogao je znači ukinuti noćnu liniju. Mi taj ugovor kao gradski vijećnici nismo nikada vidjeli niti smo do njega mogli doći. Ako se i potpiše ugovor svakako ga želimo na uvid da vidimo što se događa. Nije to bezazlena stvar. Nama građani i školarci putuju u Zagreb i to je nešto što je jako bitno - dodao je Slojšek.

Nezavisni vijećnik i član kluba MOST-a u gradskom vijeću Alan Šembera osvrnuo se na projekt Aglomeracije i temu goričkog HDZ-a koji se još nije očitovao usred cijele afere "Elektro centar Petek".

- Sve što imamo iz Grada je izjava koju je mogao napraviti bilo tko, a to je da su dogradonačelnici zajedno se nešto dogovorili da Grad normalno funkcionira. Nema ni slike ni tona. Znači, mi pojma nemamo jesu li oni zajedno sjeli ili nisu sjeli. Sve to samo još više dolijeva ulje na vatru o onome što se već zna o sukobu u velikogoričkom HDZ-u i po svemu sudeći taj sukob zapravo je ikoja se sada proširila na cijelu Hrvatsku. Prema onome što se vidi u medijima, centar ove afere je gospodin Petek koji je "kućni majstor" u Velikoj Gorici. Najveći broj projekta koje je on imao jesu u Velikoj Gorici i to se već vuče godinama, tako da njegovo stavljanje zapravo pod provjere i istrage je po svemu sudeći zapravo samo ogledalo onoga što se događa u velikogoričkom HDZ-u i da se ovdje dovedu stvari na čisto - kazao je Šembera.

Na kraju se oglasio i županijski vijećnik MOST-a Ivan Bekavac koji je ovim putem poručio javnosti kako izostaje suradnja i odgovornosti županijskih tijela uprave s upravom Grada Velike Gorice.

- Mi ovdje u Velikoj Gorici ne vidimo i ne osjećamo potrebnu ulogu Županije. Istaknut ću primjere iz kojih će to biti jasnije.

Gotovo 70 000 stanovnika gradskog područja treba biti prioritete županijskoj upravi prilikom pripreme, osmišljavanja i provedbe širokopojasne infrastrukture. Međutim mi ovdje vidimo, ja ću se slikovito izraziti, mi smo 13. prase u županiji, mi smo na repu zbivanja. Niti osjećamo niti vidimo išta oko razvitka spomenute digitalne infrastrukture što je potpuno neprihvatljivo i što je neophodno promijeniti-poručio je Bekavac