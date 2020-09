Mirela Ahmetović: Tomašević ne može pobijediti Bandića, a SDP ne treba instant-rješenja za Zagreb

Načelnica Omišlja, zastupnica u Saboru i kandidatkinja za novu lidericu SDP-a Mirela Ahmetović govori o izborima u stranci.

Izborom Davora Bernardića prije četiri godine, SDP-ovci su očito pogriješili. Je li za tjedan dana doista – “Dan D” za SDP?

Bojim se da jest. Stranka se godinama urušava, a na zadnjim izborima, na kojima smo trebali HDZ zakucati u zemlju, imali smo drastičan pad podrške. HDZ takav kakav jest – korumpiran i otrovan za društvo – zaslužio je izgubiti. No, izgubili smo mi i još nam pada podrška građana. Dakle, nemamo više nimalo vremena za metodu pokušaja i pogotka. Vjerujem da ja, kao novo lice stranke koje nije sudjelovalo u klanskim okršajima i nema iza sebe repova, mogu povesti stranku i urediti stanje u njoj.

Obišli ste cijelu Hrvatsku, razgovarali s brojnim članovima.

Voljela bih da mogu reći da su sretni i zadovoljni, ali istina je daleko od toga. Jako su frustrirani jer je stranka u neredu, ljuti ih foteljaštvo koje je u jednom trenutku nastupilo, tužni su radi podjela i zapuštenog “terena”, nedostaje im nade i vidim da traže promjene.

Dobijete li izbore, koje ćete prve poteze povući u stranci?

Prvo moramo stranku konsolidirati i dati najboljim ljudima da rade poslove za koje su stručni i imaju u njima znanja. Moramo urediti pitanje članstva i svega što ide uz to, a potom se i riješiti balasta koji nas vuče natrag. Potom moramo napraviti najbolji i najkonkretniji plan za postizanje što boljeg rezultata na lokalnim izborima, a paralelno s time formirati vladu u sjeni ili timove koji će svakodnevno nuditi bolja rješenja od HDZ-ovih vlastodržaca. Uza sve to, moramo biti stalno uz građane da nas osjete i vide da smo uz njih. Ne riječima, djelima. Mislim da to svatko od nas iz SDP-a mora raditi, pogotovo osoba koja vodi stranku. U tome mislim vrlo brzo izići s konkretnim inicijativama. Socijaldemokracija nije filozofiranje, ona je najplemenitiji društveni svjetonazor u kojemu je na prvome mjestu čovjek.

Vjerujete li uopće da će izbori biti regularni.

Želim vjerovati da će u najvećoj mjeri biti regularni, sve drugo bilo bi poraz demokracije u stranci koja je Hrvatskoj omogućila demokraciju. Moram priznati da mi je neugodno i odgovarati na ovakvo pitanje, ali jasno je da ono ima temelja, pogotovo zbog činjenice da se u pojedinim županijama broj glasača povećao i do 400 posto. Da ja mogu odlučiti, pravo glasa imali bi svi. Povjerenje ljudi gradi se godinama, a preko noći se izgubi. Kako vjerovati nekome ako mu pobjeda nije čista kao suza?

Mnogi smatraju da toj stranci prijeti i podjela na dva dijela. Zašto mislite da biste vi, a kažete da ste učenica Zlatka Komadine, mogli pomiriti sve struje?

Moguć je i taj scenarij podjele. Moguće je i da se vodstvo stranke rasipa nakon godine dana iz različitih razloga. Svašta je moguće. Tko je mogao predvidjeti da će Ivo Sanader pasti, a bio je na vrhuncu političke moći. No, predviđanja i sportska prognoza nisu moj teren. Što se tiče klanova, ne želim ih ja miriti, jer ih nisam ni posvadila, već povesti i pokazati da se može drukčije i bez klanova. Ništa vam čovjeka ne zadovoljava kao rezultat. Malo se pomučite – dobro, mi u SDP-u morat ćemo se malo jače pomučiti – izvučete s ekipom teški dio i dođe rezultat. Jamčim da tad nitko neće pitati za klan. Što se tiče Zlatka Komadine, poznato vam je da je on šef SDP-a u mojoj županiji, najjačoj SDP-ovoj županiji. Ne želim provocirati, ali uz koga sam ja to trebala krenuti u političke vode? Svi koji su mislili da ću sada odjednom okretati glavu od Zlatka Komadine, ne poznaju me dovoljno. Dakle, svima koji se brinu o mojoj samostalnosti poručujem – mirno spavajte, imam svoju glavu i znam misliti. Osim toga, kampanju sam iznijela gotovo sama, iako su svi govorili da sadašnje vodstvo radi za mene. Voljela bih da to netko konkretno i dokaže.

Odmah nakon stranačkih izbora treba se početi pripremati za lokalne izbore. Kakav je vaš stav o tome?

Trebamo ići sa svojim kandidatima, SDP je najveća i najjača oporbena stranka. Trenutačno nismo u top-formi, ali to se može relativno brzo promijeniti. Imao je SDP i crnjih dana, pa se vratio. Mogla bih reći kako je teoretski moguće da negdje podržimo nekoga iz druge stranke, samo se onda nameće jedno logično pitanje: a zašto bi netko u tom slučaju gradio svoju političku budućnost unutar SDP-a?

Ključno je u tome pitanje Zagreba. Može li Tomislav Tomašević u prvom krugu biti kandidat SDP-a za Zagreb?

Tomislav Tomašević postigao je veliki rezultat i svaka mu čast na tomu. No, on ne može pobijediti Milana Bandića i svi mi koji želimo da Bandić konačno padne trebamo prestati posezati za instant-rješenjem za izazivača Milanu Bandiću. Izbore za Zagreb treba dobro pripremiti i naći najprikladnijeg kandidata. Bit ću do kraja otvorena: tko kaže da SDP neće iznjedriti najkvalitetnijeg protukandidata Milanu Bandiću i HDZ-u. I zašto cijela oporba od ljevice do centra ne bi stala iza tog kandidata.

Napali ste u Saboru HDZ da šuruje s Milanom Bandićem. Tko šuruje više od zagrebačkog SDP-a i Milana Bandića?

Milan Bandić je velika sramota SDP-a i mogu vam bez imalo zadrške reći da ja nisam šurovala ni s kim, pogotovo ne s njim. Ipak, valja istaknuti da je duga vladavina Milana Bandića ostvarena u najznačajnijem dijelu šurovanjem s njegovim glasačima, ali i HDZ-om. Tu je ostvarena najjača sinergija koju ćemo plaćati još desetljećima. Radi korektnosti, spomenut ću da je SDP Milana Bandića izbacio iz stranke, po mojem mišljenju prekasno, ali bolje ikad nego nikad.

Načelnica ste Omišlja, u drugom mandatu. Hoćete li se opet kandidirati?

Sad sam fokusirana na stranačke izbore. Čim prođu, sjest ću sa svojom ekipom i donijeti odluku, moramo se usuglasiti što je najbolje za Omišalj. Nekako mi je pretenciozno i bahato da samo ja odlučujem, nije baš riječ o mojem stanu. Nisam sama ni pobijedila na izborima dva puta.

Zbog LNG terminala na Krku oštro ste zaratili s HDZ-ovcima. Nije vam problem ući u sukob s moćnicima?

Ma, nikakav. Kad se borim za istinu i pravdu, ni topovi me ne mogu zaustaviti. Za razliku od mnogih mojih kolega, ja imam srčanost za to. A mene nemaju ni čime reketariti.

Profesor Puhovski smatra da biste se vi, od svih kandidata, najbolje mogli „fajtati“ s premijerom Plenkovićem. Usporedili ste ga s Ivom Sanaderom. Po čemu vam sliče?

Po nadmenom stavu, bahatosti, omalovažavanju građana Hrvatske, nebrizi za manje, slabije, siromašnije. Jednako kao i Sanader, okružio se poslušnicima u Vladi, samo Sanader nije baš tako lako i nemilosrdno rezao glave svojim suradnicima. Recimo, jednog Božidara Kalmetu sve je vrijeme držao uz sebe. Plenković ga je prvo odrezao, ali je ipak na kraju napravio iznimku i oživio ga za izbore. Ni Sanaderu ni Plenkoviću korupcija u njihovim redovima ne smrdi, ali je očito da ni njihovi birači nemaju problema s time. No, Plenković je ipak mali Sanader, nije on tog formata koliko se god trudio.

Kako gledate na najnoviju istragu u kojoj je uhićen šef Janafa, a sumnjiče i dvojicu zastupnika, od kojih je jedan SDP-ov?

Svaku istragu i napor institucija da se razotkriju korupcija i kriminalno djelovanje protiv društva uvijek ću pozdraviti. Neka istraga ide do kraja, neka se sve ispita. I pokaže li se da je bilo tko iz SDP-a sudjelovao u koruptivnim radnjama, morat će odgovarati za svoja nedjela. Za takve ljude nema mjesta u SDP-u. Na kraju krajeva, u svojoj sam općini uvela online pretraživanje svih računa i ugovora kako bih prevenirala bilo kakvu pomisao na korupcijske radnje i tako dala primjer svima u SDP-u, ali i šire.

Velik dio kolača uzela vam je platforma i stranka Možemo!. Kako se postaviti prema njoj?

Razgovarat ćemo. Postoji ta stalna mantra okupljanja na ljevici, a nismo još vidjeli rezultate od te priče. Valja biti iskren i priznati da se ni SDP nije svaki put ponašao konstruktivno, no nismo u tomu bili sami. Uz to, lijeve političke opcije imaju jedan problem – vole jako iscrpno raspravljati. Što je izvrsno kad imate vremena i kad ste bogati.

Je li rješenje skrenuti ulijevo ili mislite da SDP ne treba zaboraviti da za njega glasaju i birači centra?

Ne vjerujem u radikalne ideološke zaokrete. Činjenica jest da nam nedostaje pravih lijevih politika koje se jasno određuju za solidarnost, brigu za čovjeka, ravnopravnost prilika, ali smatram da SDP kao socijaldemokratska stranka mora biti uključiv i u svojim redovima imati ljude od formata od ljevice pa sve do centra.