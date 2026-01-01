Naši Portali
UDRUGA UPCIKLIĆI

Računalo ne radi? IT Repair Café nudi besplatan popravak i znanje za samostalno servisiranje

računalo
Slavko Midžor/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Špilj
01.01.2026.
u 11:10

Udruga Upciklići osnovana je s ciljem smanjenja elektroničkog otpada i promicanja održivosti kroz prenamjenu i popravak odbačene ili zastarjele informatičke opreme. Produženjem životnog vijeka uređaja potiče se koncept kružne ekonomije, smanjuje potreba za kupnjom nove opreme te razvijaju praktične tehničke vještine i svijest o važnosti recikliranja.

Ako imate neispravno računalo, laptop ili drugi komad informatičke opreme, zgrabite ga i svratite na IT Repair Café radionicu te uz stručnu pomoć naučite kako popraviti i servisirati vlastiti uređaj. Radionica je u potpunosti besplatna i održava se ove subote u prostoru Udruge Upciklići na adresi Rovinjska cesta 6. Za sudjelovanje nije potrebno nikakvo predznanje, već je dovoljno ponijeti uređaj koji želite osposobiti.

Kako bi se svakom sudioniku moglo posvetiti dovoljno vremena, organizatori mole zainteresirane da se unaprijed prijave putem e-maila info@upciklici.hr ili društvenih mreža, uz kratku napomenu o vrsti uređaja koji donose te željenom terminu između 17 i 20 sati.

Organizatori poručuju da je za sudjelovanje potrebna samo dobra volja te pozivaju građane da iskoriste priliku za učenje, razmjenu znanja i zajedničko popravljanje informatičke opreme.

